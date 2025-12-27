SuperG Livigno, Schwarz rovina la festa agli svizzeri. Odermatt giù dal podio, Paris e Bosca in top ten

Sulla Li Zeta, al debutto assoluto in Coppa del Mondo, la vittoria va a un gigantista come Schwarz, che coglie l'attimo e mette in riga tutti gli elvetici. Paris e Bosca gli unici "intrusi" nei piani alti

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È a un passo dalla Svizzera, ma non è un feudo svizzero: Livigno si mostra per la prima volta al palcoscenico della Coppa del Mondo e un po’ a sorpresa (ma nemmeno troppo) incorona Marco Schwarz, che sulla Li Zeta mette tutti in riga e conquista la seconda vittoria nel giro di una settimana dopo che già domenica scorsa aveva fatto suo il gigante sulla Gran Risa. Dietro di lui, come da previsioni, tanti svizzeri e pure un po’ di Italia, con Paris e Bosca che non arrivano certo distanti dal podio, mancando però l’acuto sulla pista di casa.

Paris quinto con qualche rimpianto, Bosca subito dietro

Alla fine i rimpianti sono di stanza in casa azzurra: Dominik Paris ha chiuso a soli 6 centesimi da von Allmen, che come lui ha commesso qualche errore di linea nell’ultimo tratto, senza il quale probabilmente entrambi sarebbero potuti finire davanti a Schwarz (25 centesimi di ritardo per lo svizzero, 31 per l’italiano: la differenza a conti fatti sta tutta in quegli ultimi 10 secondi di gara).

Anche Guglielmo Bosca ha lasciato qualche centesimo di troppo nella parte finale, e s’è dovuto accontentare di finire a due decimi scarsi dal podio. Insomma, una prestazione buona per entrambi, ma che con poco sarebbe stata oggettivamente di tutt’altro lignaggio, allungando la striscia consecutiva di podio nelle discipline veloci che durava dal b, dove in tutte e tre le gare (due di discesa e un supergigante) un italiano aveva occupato il terzo gradino del podio (Paris e Schieder in discesa, Franzoni in supergigante).

Bosca però può consolarsi all’idea che la qualificazione nel quartetto che andrà a giocarsi le medaglie olimpiche sulla Stelvio è praticamente messa in tasca: Christof Innerhofer, il rivale diretto nella corsa all’ultimo posto (Paris, Franzoni e Schieder sono dentro per via dei podi ottenuti), ha chiuso fuori dalla zona punti, seppur attardato di soli 1”19 da Schwarz, di fatto uscendo dalla corsa a un posto dopo aver clamorosamente riaperto i giochi in Val Gardena.

Schwarz manda in crisi Odermatt: l’elvetico mastica amaro

Schwarz ha sfruttato sicuramente il pettorale basso (è partito con il 4) su una pista che da subito era stata individuata come assai favorevole ai gigantisti, non avendo grosse pendenze in grado di strizzare l’occhio ai discesisti puri. L’austriaco conferma di essere in un gran periodo di forma, tanto da issarsi al secondo posto nella classifica della Coppa del Mondo alle spalle però di un Odermatt irraggiungibile (ha il doppio dei punti: 855 contro 404).

Odermatt che però continua a masticare amaro: da quattro gare l’elvetico è costretto a cedere il gradino più alto del podio, con i due secondi posti in Val Gardena (dopo aver vinto però la prima discesa), il sesto sulla Gran Risa in gigante e il quarto ottenuto oggi. Monney e von Allmen lo hanno buttato giù dal podio, alimentando qualche malumore in vista dei giochi.

Sorprendente il quinto posto ex aequo con Paris del tedesco Simon Jocher, bene Meillard davanti a Bosca, poi Rogentin e Allegre chiudono la top ten di giornata. Gli altri italiani: 15esimo Florian Schieder, 19esimo Giovanni Franzoni, 29esimo Alex Perathoner, 31esimo Christof Innerohfer e ultimo Mattia Casse, che ha commesso un errore nel finale ed è rimasto dentro il tracciato, ma pagando oltre 4 secondi di ritardo. Ora la Coppa del Mondo maschile si prende una pausa: si tornerà in pista il 7 gennaio sulla 3-Tre di Campiglio con il tradizionale slalom in notturna, prima del fine settimana di Adelboden.