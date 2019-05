Superlega, Civitanova ci crede ancora

Ultimo match stagionale all’Eurosuole Forum per la Cucine Lube Civitanova con un solo obiettivo: vincere contro la Sir Safety Conad per portare la serie di Finale scudetto a Gara 5 e giocarsi nella “bella” la possibilità di conquistare il quinto tricolore della storia nel match decisivo al PalaBarton di Perugia (in programma martedì sera).

Queste le parole dell'allenatore della Lube, Fefé De Giorgi: "Stiamo giocando una Finale scudetto contro una squadra forte, è una sfida gara dopo gara e vogliamo dare il massimo in Gara 4, si riparte da questo per provare ad allungare la serie e giocarci tutto nell’eventuale Gara 5. Per arrivarci dovremo mettere in campo energia, forza, resistenza, restando uniti nei momenti di difficoltà che arriveranno durante il match. E ovviamente alzare la qualità del nostro gioco".

SPORTAL.IT | 10-05-2019 20:24