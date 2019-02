Superlega, Civitanova surclassa Modena

In attesa del posticipo tra Verona e Trento, la notizia della 21giornata della SuperLega è la netta vittoria di Civitanova su Modena: De Giorgi batte ancora il maestro Velasco come in Champions League, con parziali che non ammettono repliche.

I marchigiani staccano gli stessi emiliani nella corsa al terzo posto, anzi Modena è agganciata da Milano. Tutto facile per la capolista Perugia contro il fanalino di coda Castellana Grotte.

Risultati:

Civitanova-Modena 3-0

Latina-Ravenna 2-3

Milano-Siena 3-1

Padova-Vibo Valentia 3-0

Perugia-Castellana Grotte 3-0

Sora-Monza 0-3

Verona-Trento lunedì

Classifica: Perugia 54; Civitanova, Trento 50; Modena, Milano 42; Verona 35; Padova 32; Monza 30; Ravenna 25; Latina 22; Vibo Valentia 19; Sora 18; Siena 13; Castellana Grotte 6

SPORTAL.IT | 18-02-2019 00:25