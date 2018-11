Superlega: Perugia prosegue inarrestabile

La Sir Safety Perugia prosegue spedita la sua marcia in vetta alla classifica della Superlega. Nell'ottava giornata la capolista piega il fanalino di coda Castellana Grotte per 3 set a 0, confermando il +3 sulla Lube Civitanova che vince il big match del turno espugnando Modena per 3-2. Trento batte Verona e sale al terzo posto.

Risultati dell'ottava giornata della Superlega

Azimut Modena – Lube Civitanova 2-3

Itas Trentino – Calzedonia Verona 3-0

Consar Ravenna – Top Volley Latina 3-0

Vero Monza – Banca Popolare Sora 1-3

Callipo Vibo Valentia – Kioene Padova 3-1

BCC Castellana – Sir Safety Perugia 0-3

Emma Villas Siena – Revivre Milano 3-2

Classifica: Sir Safety Perugia 24; Lube Civitanova 21; Azimut Modena e Itas Trentino 18; Consar Ravenna, Vero Monza e Revivre Milano 12; Calzedonia Verona 11; Callipo Vibo Valentia e Kioene Padova 9; Banca Popolare Sora 8; Top Volley Latina 7; Emma Villas Siena 5; BCC Castellana Grotte 2.

SPORTAL.IT | 19-11-2018 13:50