Supersfida Novara-Conegliano: Bernardi sfida Santarelli per mantenere la vetta. Antropova ed Egonu, domenica da sfruttare

Novara-Conegliano stasera vale il primato in classifica, con il PalaIgor sold out pronto a spingere le Zanzare verso l'impresa

Ormai non passa settimana senza una sfida di cartello: se sabato scorso è stata la Supercoppa Fineco a monopolizzare l’attenzione, con la clamorosa affermazione di Milano al quinto set contro Conegliano, stasera il piatto forte della giornata di A1 propone nientemeno che la sfida al vertice tra Novara e la stessa Conegliano, che si trova in una condizione decisamente strana per le abitudini, visto che era dal 2019 che non vedeva festeggiare qualche formazione rivale sul suolo nazionale.

Novara sogna: PalaIgor sold out per la sfida che vale il primato

Il sold out del PalaIgor la dice lunga sull’attesa che monta attorno alla sfida di stasera (ore 20,30, diretta RaiSport HD). Novara sta vivendo un piccolo sogno: da anni la formazione piemontese non partiva così bene in campionato, e Lorenzo Bernardi ha deciso (giustamente) di cullare il sogno delle sue ragazze. Peraltro nell’unico precedente stagionale, quello disputato alla Courmayeur Cup, Novara ha battuto Conegliano, quasi a voler anticipare i temi di una prima parte di stagione che si sapeva sarebbe stata complicata per le Pantere, alle prese con tanti rientri dalle fatiche estive con le nazionali.

“Ci avviciniamo a questa sfida con grande entusiasmo”, spiega l’opposto della Igor Gorgonzola, Taylor Mims. “Trovare tutta questa gente sugli spalti ci darà la carica giusta ed è una sensazione bellissima. Chiaro che dalla parte opposta della rete troveremo le campionesse d’Italia in carica, ma noi stiamo lavorando sodo e abbiamo dimostrato come gruppo di meritare quello che stiamo raccogliendo.

La resilienza è stata nostra compagna di viaggio e speriamo che continuerà ad esserlo per tutto l’anno. Non ci poniamo obiettivi: vogliamo essere ogni giorno e in ogni partita la versione migliore di noi stesse, poi alla fine vedremo dove saremo riuscite ad arrivare”.

Santarelli rilancia l’Imoco: “Adesso c’è da stringere i denti”

La settimana di Conegliano è stata decisamente particolare, non vuoi per quella strana sensazione di aver visto Milano interrompere la striscia aperta di vittorie nei confronti diretti che durava da più di due anni, con la vittoria su Monviso che ha rimesso subito in marcia le Pantere.

“Ormai entriamo nel vivo di una stagione che non ci darà tregua, visti i tanti impegni ravvicinati, eredità anche della nostra partecipazione al Mondiale per Club”, spiega Daniele Santarelli. “Con Novara sarà un bel test: loro sono forti, una delle big del campionato, e noi intanto siamo ripartiti vincendo contro Monviso e adesso proveremo a ripeterci in una serata complicata, perché 4.000 persone proveranno a spingere l’Igor verso la vittoria. Sarà un’altra occasione per crescere: non siamo ancora al top e lo sappiamo, ma la strada è lunga e questi match aiutano a salire di tono”.

Domani Scandicci e Milano vogliono far festa

Novara e Conegliano vogliono conquistare il primato solitario e liberarsi della compagnia di Scandicci, che le ha raggiunte a quota 11 (ma con una gara in più disputata) e che domani alle 15 (in diretta su RaiSport HD) farà visita all’Omag-MT San Giovanni in Marignano, che è ancora alla ricerca del primo punto stagionale.

Occasione ghiotta per Antropova e compagne per mettere altro fieno in cascina e dare continuità al bel successo ottenuto mercoledì sera sulla Numia Milano, che dopo i festeggiamenti (legittimi) per il trionfo in Supercoppa (che proseguiranno anche nella giornata di domani) proveranno a far festa all’Opiquad Arena di Monza contro la CBF Balducci HR Macerata, squadra che pure ha dimostrato di essere in buona salute battendo Perugia nell’ultimo turno.

Perugia che sarà una delle protagoniste delle gare del sabato: alle 19,30 andrà a far visita all’Honda Cuneo, squadra rivelazione di inizio stagione, il cui obiettivo è di cercare di dare ulteriore continuità al proprio rendimento e agganciare definitivamente il treno che conta. In serata in campo anche Reale Mutua Fenera Chieri e Bergamo, due squadre che lo scorso anno hanno disputato entrambe i play-off e che vogliono mettersi in scia delle big (Chieri soprattutto). Chiudono il programma UYBA-Vallefoglia e Firenze-Monviso, due partite con tante ex pronte a sfidare il loro passato.

Volley femminile, la classifica dopo 4 giornate

Novara, Conegliano Scandicci * 11 punti

Chieri, Cuneo 8 punti

Milano 7 punti

Vallefoglia 6 punti

Il Bisonte FI, Bergamo, Macerata 5 punti

Perugia 4 punti

Bergamo, Monviso * 3 punti

3 punti San Giovanni in Marignano 0 punti

* una gara in più

A1 volley femminile, 5a giornata (25-26/10)

Cuneo-Perugia (25/10, ore 19,30)

Chieri-Bergamo (25/10, ore 20,30)

Novara-Conegliano (25/10, ore 20,30 Diretta RaiSport HD)

San Giovanni in Marignano-Scandicci (26/10, ore 15 Diretta RaiSport HD)

UYBA-Vallefoglia (26/10, ore 17)

Milano-Macerata (26/10, ore 17)

Il Bisonte FI-Monviso (26/10, ore 17)

