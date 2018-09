Suso convinto dal Milan di Elliott

Suso è uno dei perni del Milan di Gattuso e con questa continuità ha riconquistato un posto nella nazionale spagnola.

Dal ritiro della Roja, l’esterno rossonero ha parlato della sua squadra e del nuovo arrivato, Gonzalo Higuain: “Nel Milan ora ho il mio posto, sono a mio agio e l’importante è fare bene come squadra per uscire da alcuni anni non buoni. Se possiamo far tornare il Milan grande? Credo che questo possa essere l’anno buono. E’ arrivato un grande attaccante come Higuain e credo che era ciò che ci mancava”.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 23:00