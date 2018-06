Suso, Mirabelli scaccia l'Inter

Il Milan non ha intenzione di mollare Suso all’Inter che da tempo lo sta corteggiando.

“Suso ha una clausola che vale solamente per l’estero – ha chiarito il ds del Milan Massimiliano Mirabelli -. Vuole rimanere al Milan e anche noi vogliamo tenerlo. A meno che non chieda la cessione resta con noi”.

Il dirigente rossonero ha poi fatto il punto anche su Donnarumma e Kalinic: “Al momento non abbiamo ricevuto nessuna offerta per il portiere – ha proseguito il ds -. Kalinic nonostante la stagione negativa parliamo di un ottimo giocatore, lo dimostra il fatto che è molto richiesto in Europa. Non c’è un problema legato a lui”.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 11:25