Suso spaventa il Milan: dice sì al Real Madrid

Suso potrebbe lasciare il Milan.

Il giocatore spagnolo ha un contratto che lo lega alla società rossonera in scadenza nel 2022 ma la clausola rescissoria di 38 milioni di euro potrebbe rappresentare un problema per il Milan, che considera il classe 1993 molto più prezioso, anche considerando le diverse pretendenti per il giocatore.

Una delle squadre maggiormente interessate a Suso sembra essere il Real Madrid. I 'Blancos' sarebbero disposti a pagare la clausola senza troppi problemi, riportando in patria il giocatore.

Dal ritiro della nazionale spagnola Suso ha parlato proprio dell'interesse del club di Florentino Perez, spaventando i tifosi del Milan: "Il Real Madrid? Chi non sarebbe felice di fare il salto verso una delle squadre più grandi del mondo? Quando certe squadre sono interessate a te ne sei orgoglioso, vuol dire che le cose stanno andando bene".

Da tenere in conto il fattore nostalgia: "Giocare a casa, in Spagna, è sempre bello, ora sono in un Paese la cui cultura è molto simile a quella spagnola e al momento sono molto felice lì".

Suso ha poi voluto rassicurare: "Mi sento molto a mio agio al Milan, so di essere importante per la squadra e sono felice. Con Gattuso vado molto d'accordo. E' come quando giocava, l'intensità che aveva non l'ha persa da allenatore. Quando finisce l'allenamento è la persona più simpatica e amichevole che si possa trovare, è l'uomo perfetto per il club in cui siamo".

Sulla Nazionale: "La convocazione è la dimostrazione che sto lavorando bene. Non dobbiamo farci ingannare dal 6-0 dell'andata, perché la Croazia è un avversario forte con tanti giocatori che possono metterci in difficoltà. Dovremo essere concentrati fin dal primo minuto per non farci sorprendere. L'esonero di Lopetegui? E' un ottimo allenatore, ma a Madrid evidentemente le cose non sono andate come voleva, e purtroppo si sa che il destino dei tecnici dipende dai risultati"

La società rossonera, dopo avergli triplicato lo stipendio lo scorso anno, è al lavoro con il suo procuratore Lucci per cercare di eliminare la clausola rescissoria, così da poter decidere autonomamente l'eventuale cifra a cui cedere lo spagnolo.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 16:05