Suso fa grande il Milan, Gattuso scaccia Conte

Vittoria d’autorità del Milan a Reggio Emilia nel posticipo di serie A contro il Sassuolo. I rossoneri battono per 4-1 i neroverdi con le reti di Kessie, Suso (doppietta), Castillejo: Gattuso allontana il fantasma di Antonio Conte, che era tornato ad aleggiare dopo i tre pareggi consecutivi. In classifica il Diavolo sale a quota 9 punti al decimo posto, Sassuolo sempre terzo a 13 punti.

Il Milan senza punte (fuori per acciacchi vari Higuain, Cutrone e Borini) punge eccome: subito in avvio Suso colpisce la traversa, sfiorando immediatamente il vantaggio per i rossoneri. Il Diavolo è meno bello rispetto le ultime uscite, lascia il possesso palla al Sassuolo, ma è più pericoloso: al 26′ Lirola salva sulla linea il tiro di Kessie. I neroverdi creano due occasioni nitide con Berardi (tiro ravvicinato parato con i piedi da Donnarumma) e Di Francesco (Abate salva sulla linea), ma sono gli ospiti a passare al 39′ con Kessie, che dopo una straripante azione personale batte con un sinistro in diagonale Consigli.

Ripresa, il Sassuolo prende il comando delle operazioni ma il Milan cinicamente raddoppia con una magia di Suso. Al 50′ lo spagnolo raccoglie l’apertura di Bonaventura e dal limite fa partire un sinistro sotto l’incrocio dei pali. I padroni di casa accusano il colpo e la squadra di Gattuso prende campo: Bonaventura al 56′ in girata sfiora il tris, che arriva quattro minuti dopo grazie a Castillejo con un bel tiro in diagonale.

I ragazzi di De Zerbi reagiscono, e al 68′ accorciano le distanze con il neo entrato Djuricic, che batte Donnarumma con un tiro angolato. Il gol subito mette un po’ di paura agli ospiti, Ringhio decide di inserire Cutrone per tenere alti i suoi. Finale tranquillo per i meneghini, l’unico pericolo per Donnarumma arriva da una rovesciata di Babacar di poco a lato. Allo scadere Suso su punizione firma la sua doppietta personale.

SPORTAL.IT | 30-09-2018 22:30