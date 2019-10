Sussulto Olimpia, il Fenerbahce è sconfitto

Successo di prestigio e di sostanza per la classifica di Eurolega per l'Olimpia Milano, che nella notte del Forum supera, per 87-74, il Fenerbahce di Obradovic, al termine di 40’ quasi condotti integralmente dalla squadra di Messina.

Una prestazione che porta in copertina il volto dei migliori giocatori di cui può disporre oggi Milano (Sergio Rodriguez, un rebus irrisolvibile per la difesa turca, e un Arturas Gudaitis tornato già quello pre-infortunio in alcuni momenti stasera) e anche quello di un giocatore inatteso, ma in grande crescita, che meritatamente si prende la ribalta: Amedeo Della Valle firma, con 15 punti, il suo massimo in carriera in Eurolega e la sua migliore prestazione, per importanza, con la maglia dell’Olimpia Milano. In casa Fenerbahce non basta l’apporto delle torri Vesely e Lauvergne, con De Colo limitato dalla difesa biancorossa a soli 12 punti con 3/11 dal campo e giocatori importanti di complemento come Datome, Dixon e Westermann non pervenuti.

Con Scola e Gudaitis (dalla panchina) e Brooks ancora assente, Milano parte col freno a mano tirato in attacco, segnando solo 2 punti nei primi 4’ contro un Fenerbahce comunque non brillante. La scossa la dà Amedeo Della Valle, che illumina il Forum con 10 punti in meno di 2’: l’azzurro ispira un parziale di 16-0 che ribalta completamente la partita, portando l’Olimpia sul +12. Dopo un quarto Milano è avanti di 9, e se nel secondo parziale gli ospiti si scuotono con un ottimo Vesely, l’Olimpia si mantiene avanti con un buon margine, grazie a un Rodriguez che dipinge basket (12 punti nel quarto), un Gudaitis splendido e un Biligha incontenibile a rimbalzo: all’intervallo è +12 Milano, ed è uno scarto che sta stretto a una Olimpia avanti anche di 17.

Al rientro dagli spogliatoi esce meglio la squadra di Obradovic: i biancorossi hanno solo un acuto di Scola e il Fenerbahce ne approfitta per riportarsi a -7 con Lauvergne. Della Valle si riaccende per riportare, insieme a un grande Gudaitis, l’Olimpia sul +15, ma il Fener tiene botta con due triple di Mahmutoglu e al 30’ è +11 Milano. In avvio di ultimo quarto gli ospiti tornano a -8 con Williams, ma Rodriguez fa esplodere il Forum da 3, imitato poco dopo da Roll che sigla due triple importantissime per il +15, vantaggio ribadito in contropiede da Scola. De Colo prova a tenere in vita i suoi insieme al giovane classe 2001 Biberovic, ma il francese trova ritmo troppo tardi ed è tripudio biancorosso al Forum, con il punto esclamativo messo dal Chacho.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 25-10-2019 23:23