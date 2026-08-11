Suzuki dal Parma al PSG e poi in prestito alla Juve, cosa c'è di vero sulla folle idea di mercato

Il portiere giapponese è a un passo dal Paris Saint-Germain per 35 milioni di euro, ma il futuro potrebbe essere ancora in Serie A. La Juventus lo considera la prima scelta.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La notizia ha dell’incredibile, ma il percorso potrebbe essere davvero questo: Zion Suzuki lascia il Parma e si trasferisce al PSG per 35 milioni di euro, con i francesi pronti a valutare poi un prestito per permettere al portiere di giocare con continuità. Ed è proprio qui che entra in scena la Juventus, che da tempo considera il giapponese il profilo ideale per difendere la propria porta. L’operazione, però, non è così semplice come potrebbe sembrare. Per i bianconeri si tratta infatti di scegliere se investire su un giocatore di proprietà altrui oppure accettare un prestito che, per storia e ambizioni, rappresenterebbe una soluzione tutt’altro che abituale.

Suzuki al PSG: operazione da 35 milioni

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e ripreso dalla fonte, l’accordo tra Parma e Paris Saint-Germain sarebbe stato raggiunto sulla base di 35 milioni di euro. Una cifra importante che certifica la considerazione raggiunta da Suzuki sul mercato internazionale e permette al Parma di realizzare una plusvalenza significativa. Il PSG, però, non avrebbe necessariamente intenzione di trattenere immediatamente il portiere in prima squadra. L’ipotesi preferita dai francesi sarebbe infatti quella di mandarlo in prestito, consentendogli di giocare con continuità e completare il proprio percorso di crescita. Ed è qui che la Juventus potrebbe inserirsi con forza.

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La Juve lo vuole, ma il prestito crea un problema

Suzuki è considerato dalla Juventus l’obiettivo numero uno per la porta, ma accettare il prestito dal PSG non sarebbe una decisione automatica. Il motivo è soprattutto culturale e strategico: la Juve non è abituata a prendere un portiere in prestito per valorizzarlo e poi restituirlo a un’altra società. Per Carnevali e Massara questo rappresenta un dubbio concreto, perché significherebbe investire tempo, lavoro e risorse nella crescita di un giocatore destinato a rimanere di proprietà del PSG. Una dinamica che, per un club come la Juventus, rischierebbe quasi di assumere le sembianze di una soluzione da squadra di passaggio. Suzuki piace, ma la formula dell’operazione non convince ancora del tutto.

Il fattore economico pesa: Trubin costa 40 milioni

A complicare ulteriormente la scelta c’è la situazione finanziaria. La Juventus non può permettersi di affrontare il mercato con investimenti pesanti in ogni reparto e deve quindi valutare con attenzione ogni operazione. L’alternativa principale a Suzuki sarebbe Anatoliy Trubin, ma anche in questo caso il problema è rappresentato dal prezzo: il Benfica chiede circa 40 milioni di euro per il portiere ucraino. Una cifra che renderebbe l’acquisto definitivo molto più oneroso rispetto alla soluzione Suzuki in prestito. Ecco perché il dilemma è tutt’altro che teorico: da una parte c’è un portiere che piace e che potrebbe arrivare senza un investimento immediato enorme, dall’altra un’operazione economicamente più impegnativa ma coerente con la tradizione juventina.

Vicario non convince: e con Di Gregorio sarà addio

Resta poi una certezza: Michele Di Gregorio non sarà il portiere titolare della Juventus alla prima giornata, quando i bianconeri affronteranno il Frosinone. Il suo rendimento non ha convinto e la società continua a cercare una soluzione diversa per la porta. Anche Guglielmo Vicario è stato valutato, ma se il portiere del Tottenham avesse convinto davvero fino in fondo, probabilmente sarebbe già a Torino. La pista Suzuki rimane quindi quella più intrigante, anche se la formula deve ancora essere valutata con attenzione. La Juventus deve scegliere tra il rischio di valorizzare un giocatore del PSG e quello di spendere una cifra importante per Trubin: in mezzo c’è la necessità, ormai non più rimandabile, di cambiare il titolare tra i pali.