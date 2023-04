Infortunati, squalificati e diffidati: 30ª giornata di Serie A

Napoli ancora senza Osimhen (e nemmeno Simeone). Il Verona, al "Maradona", dovrà fare a meno degli squalificati Magnani e Veloso. Il Bologna di Orsolini, che salterà il Milan

13-04-2023 16:55

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 30ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Zappacosta

INFORTUNATI

:

Hateboer – Rottura del legamento crociato

Koopmeiners – Problema al flessore

Pasalic – Problema alla caviglia

Vorlicky – Problema al ginocchio

SQUALIFICATI

:

Orsolini (1)

DIFFIDATI

:

Ferguson

INFORTUNATI

:

Arnautovic – Lesione muscolare dell’estensore breve delle dita

Cambiaso – Problema muscolare

Soriano – Lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro

SQUALIFICATI

:

Bianchetti (1)

DIFFIDATI

:

Okereke

INFORTUNATI

:

Acella – Contusione

Chiriches – Problema muscolare

Okereke – Problema muscolare

SQUALIFICATI

:

Tonelli (1)

DIFFIDATI

:

Fazzini, Satriano

INFORTUNATI

:

Vicario – Trauma al costato

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Bonaventura, Ikoné

INFORTUNATI

:

Sirigu – Lesione tendine d’Achille

SQUALIFICATI

:

D’Ambrosio (1)

DIFFIDATI

:

Acerbi, Dumfries

INFORTUNATI

:

Calhanoglu – Distrazione all’adduttore

Dalbert – Lesione al crociato

Skriniar – Problema alla schiena

SQUALIFICATI

:

Alex Sandro (1)

DIFFIDATI

:

Cuadrado, Danilo

INFORTUNATI

:

De Sciglio – Affaticamento muscolare

Kaio Jorge – Rottura del tendine rotuleo

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Cataldi

INFORTUNATI

:

Vecino – Problema al ginocchio

SQUALIFICATI



Blin (1)

DIFFIDATI

:

Banda, Colombo, Gendrey, Strefezza

INFORTUNATI

:

Nessuno

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Kalulu, Kjaer, Rebic, Tomori

INFORTUNATI

:

Ibrahimovic – Problema alla coscia

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Nessuno

INFORTUNATI

:

F. Ranocchia – Affaticamento muscolare

SQUALIFICATI

:

Ndombele (1)

DIFFIDATI

:

Kim, Osimhen

INFORTUNATI

:

Osimhen – Lesione distrattiva all’adduttore

Simeone – Distrazione del bicipite femorale

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Matic

INFORTUNATI

:

Karsdorp – Operato in artroscopia al ginocchio

Solbakken – Lussazione alla spalla

SQUALIFICATI

:

Coulibaly (1)

DIFFIDATI

:

Bradaric, Piatek, Vilhena

INFORTUNATI

:

Crnigoj – Lesione al polpaccio

Fazio – Problema muscolare

Maggiore – Problema muscolare

SQUALIFICATI

:

Murillo (1)

DIFFIDATI

:

Sabiri

INFORTUNATI

:

Audero – Sublussazione alla spalla

Conti – Problema al tendine rotuleo

De Luca – Problema al ginocchio

Pussetto – Operato al ginocchio

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt, Zortea

INFORTUNATI

:

Nessuno

SQUALIFICATI

:

S. Bastoni (1)

DIFFIDATI

:

Amian, Holm

INFORTUNATI

:

Agudelo – Risentimento tendineo

Moutinho – Problema fisico

SQUALIFICATI

:

Schuurs (1)

DIFFIDATI

:

Lazaro, V. Milinkovic-Savic, Sanabria

INFORTUNATI

:

Aina – Lesione al soleo

Ilic – Trauma contusivo-distorsivo alla caviglia

Vieira – Lesione al bicipite femorale

Zima – Operato al menisco

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI



Lovric, Udogie

INFORTUNATI

:

Deulofeu – Operato al ginocchio

Ebosse – Rottura del crociato

SQUALIFICATI

:

Magnani (1)

Veloso (1)

DIFFIDATI

:

Faraoni, Henry

INFORTUNATI

:

Henry – Rottura del legamento crociato

Hrustic – Operazione alla caviglia

Lazovic – Problema muscolare

Sulemana – Problema fisico

Zeefuik – Problema fisico