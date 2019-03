Svelato il progetto di Antonio Conte: come cambia la Juve

Antonio Contepotrebbe tornare alla Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, nel club bianconero stanno valutando il possibile ritorno del mister leccese in caso di partenza di Massimiliano Allegri: tra i più convinti ci sarebbe il direttore sportivo Fabio Paratici.

Conte se la gioca con due allenatori francesi, Zinedine Zidane e Didier Deschamps: dovesse spuntarla lui a Torino potrebbe verificarsi una vera rivoluzione per quanto riguarda il calciomercato estivo.

L’ex tecnico del Chelsea potrebbe scegliere come vice un suo fedelissimo del periodo bianconero, Andrea Pirlo, già accostato ai bianconeri nelle ultime settimane per il ruolo di allenatore dell’Under 23.

Poi Conte tornerebbe di corsa alla difesa a 3: dopo Chiellini e Bonucci vorrebbe un altro centrale di livello internazionale. Potrebbe essere la promessa dell’Ajax Matthijs de Ligt, che contro il Real Madrid in Champions ha entusiasmato.

Poi l’obiettivo è un colpo per ruolo: a centrocampo potrebbe tornare Paul Pogba, che proprio con l’allenatore leccese è esploso. Anche un fedelissimo di Conte al Chelsea, Nemanja Matic, è in lista. Sulle fasce da annotare il nome di Alessandro Florenzi, già accostato più volte alla Juve e in grado di ricoprire più ruoli nel 3-4-3 di Conte. In attacco un nome su tutti: Federico Chiesa della Fiorentina.

Così si era recentemente espresso Antonio Conte sul suo futuro: “Voglio riposare fino a giugno, non ho la necessità di tornare ad allenare. In questo momento mi sto aggiornando, seguendo qualche mio collega. Per un allenatore di livello prendere cose in corsa non è mai bello, meglio prendere una squadra a inizio stagione. Serie A? Certo che mi piace il nostro campionato, ma adesso la Juventus ha scavato un solco con le altre che, per ridurre il gap, dovranno impegnarsi molto. Mi piacerebbe tornare in Italia senza trascurare la possibilità di lavorare all’estero”.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 12:35