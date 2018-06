Paura per l'attaccante del Perù Jefferson Farfan. L'attaccante esterno del Lokomotiv Mosca è svenuto in campo dopo uno scontro con Aguirre durante una partitella contro l'Under 20, ed è stato portato in ospedale dove gli è stato diagonisticato un trauma cranico.

La sua presenza contro l'Australia è fortemente a rischio.

SPORTAL.IT | 24-06-2018 12:50