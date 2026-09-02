Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il mercato estivo ha chiuso i battenti, ma per i club di Serie A le occasioni non sono finite. C’è ancora un mercato parallelo, quello degli svincolati, che può regalare colpi a parametro zero e permettere alle società di puntellare le rose anche a sessione conclusa. E tra i nomi più interessanti ancora senza squadra spiccano quelli di Icardi, Brozovic e Acerbi, profili diversi per età, ruolo e caratteristiche, ma accomunati dalla possibilità di firmare liberamente con un nuovo club.

Icardi, la Lazio ci ha provato: offerta rifiutata

Il nome più pesante resta quello di Icardi. L’attaccante argentino è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Galatasaray e rappresenta una delle occasioni più importanti ancora disponibili sul mercato. I biancocelesti hanno provato a cogliere l’opportunità, facendo un’offerta importante: due anni di contratto con opzione per una terza stagione, a circa 3 milioni di euro più bonus, per arrivare quasi a 4 milioni complessivi. Una proposta che, però, non ha convinto il giocatore, come riportato da Sky.

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A confermare l’interesse per il progetto biancoceleste erano state le parole dell’agente di Icardi, Pino, che aveva spiegato: “Stiamo valutando il miglior progetto, che non è necessariamente economico ma anche di vita. Stiamo ragionando seriamente sulla Lazio perché sarebbe una scelta di un club incredibile”. La proposta è stata dunque respinta. Tra i possibili motivi anche la situazione sportiva della Lazio: il club non disputa la Champions League e, almeno in questa stagione, non parte con l’obiettivo dichiarato di conquistare l’accesso alla massima competizione europea. La punta però resta svincolata e questo lascia aperta la porta a un possibile nuovo tentativo della Lazio. Nel frattempo, l’argentino può diventare un’opportunità per tutte quelle squadre alla ricerca di un centravanti di esperienza e con un curriculum internazionale di primo livello.

Brozovic, interesse Fiorentina: Paratici osserva

Un altro nome destinato a far parlare è quello di Brozovic. Il centrocampista, dopo l’esperienza in Arabia Saudita, è ancora senza squadra e potrebbe rappresentare un’occasione importante per una società di Serie A alla ricerca di qualità ed esperienza in mezzo al campo. A manifestare interesse è stata la Fiorentina di Fabio Paratici, che guarda quindi alla possibilità di riportare in Italia un giocatore già protagonista per anni nel nostro campionato. Il croato conosce perfettamente la Serie A grazie alla lunga esperienza con l’Inter. Il suo profilo, per caratteristiche tecniche e personalità, potrebbe essere particolarmente interessante per la Fiorentina, soprattutto considerando la possibilità di ingaggiarlo senza dover pagare alcun cartellino. Per il momento si tratta di un interesse da monitorare, ma il mercato degli svincolati è appena entrato nella sua fase più calda: le trattative possono proseguire anche dopo la chiusura ufficiale della sessione estiva.

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Parma, riflessioni su Darmian e Acerbi

Tra le squadre che stanno valutando occasioni sul mercato degli svincolati c’è anche il Parma, che guarda a due giocatori di grande esperienza come Darmian e Acerbi. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club emiliano sta prendendo in considerazione entrambi i profili. Sull’esterno, inoltre, ci sarebbe anche l’interesse del Torino, altra società che potrebbe puntare sull’esperienza del difensore italiano. Il mercato ufficiale è terminato, dunque, ma quello degli svincolati è ancora tutto da scrivere.