Il matrimonio della coppia più amata nel mondo del termine finisce con un messaggio social della giocatrice che rivela come il conflitto nel suo paese abbia avuto un peso determinante

Gael Monfils ed Elena Svitolina si separano. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno nel mondo del tennis con l’annuncio a mezzo social da parte della giocatrice ucraina. Un lungo messaggio della numero 6 del ranking WTA che rivela come anche il conflitto nel suo paese abbia avuto un peso determinante sulla fine della loro relazione.

L’annuncio di Elena Svitolina

Una coppia che sembrava inossidabile, capace di sfidare le difficoltà che il mondo del tennis sa mettere di fronte e invece a sorpresa e con un messaggio sui social arriva la notizia della separazione. A dare la notizia è Elena Svitolina con un lungo messaggio affidato alla sua pagina Instagram: “E’ la cosa più difficile che abbia mai dovuto condividere. Sanno tutti quanto l’Ucraina significa per me. Quello di cui ho parlato raramente è quello che questa guerra ha provocato dentro di me. Lo scorso anno mi sono dovuta prendere una pausa dal tennis perché non ero in un momento emotivo giusto. Oggi mi voglio aprire anche di più. Quello che non sapete sono tutte le notti insonni, i dubbi e la sensazione di perdermi. Gael ha visto tutto, mi è sempre stato vicino. Ma ci sono delle battaglie che avvengono dentro di te e non c’è amore abbastanza che le può vincere per te”.

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Il messaggio continua: “Con il tempo sono arrivata a capire che ho bisogno di trovare me stessa e che non lo posso fare all’interno del nostro matrimonio. E’ una dura verità che devo affrontare e la cosa più difficile che abbia mai dovuto dire alla persona che amo. Gael mi ha ascoltato, ha rispettato il mio bisogno ed è una cosa che non dimenticherò. Insieme abbiamo costruito una vita meravigliosa e abbiamo ricevuto il regalo più bello, nostra figlia che verrà sempre al primo posto. Il nostro matrimonio sta finendo ma non la nostra famiglia”.

La storia d’amore cominciata nel 2018

Per molti la vera grande coppia del mondo del tennis, Gael Monfils ed Elena Svitolina sono entrati nel cuore dei tifosi non solo per le loro prestazioni in campo ma per quello che hanno rappresentato anche fuori. Il loro rapporto nasce nel 2018, le foto pubblicate da Svitolina dopo la vittoria alle Finals 2018 attirano Gael che decide di fare il primo passo con un appuntamento romantico a Parigi, da quel momento i due diventano una coppia con la relazione che diventa pubblica l’anno successivo. Un primo momento di crisi arriva nel febbraio 2021 con la prima separazione salvo poi tornare insieme e sposarsi il 16 luglio in Svizzera. Il 15 ottobre 2022 nasce la figlia Skai con Elena che in quel periodo e in più di una circostanza rivela quanto la guerra in Ucraina abbia avuto un impatto sulla sua vita professionale e personale.

Gael si ritira, Elena pensa alle Finals

La stagione del tennis si sta avvicinando alla sua conclusione, che per Gael Monfils rappresenta anche la fine di una carriera leggendaria. Il giocatore francese forse non ha una bacheca ricchissima di trofei ma è sempre stato un tennista di culto per i tifosi e gli appassionati con il suo gioco spettacolare, il modo di stare in campo e le sue trovate. Per lui è arrivato il momento di appendere la racchetta al chiodo e di chiudere quasi definitivamente con il mondo del tennis visto che ha annunciato che la sua prossima carriera sarà nel “wealth management”. Elena Svitolina invece continua e con un obiettivo importante quello delle WTA Finals (è qualificata e al sesto posto nella race).