La campionessa ucraina ha deciso di pubblicare un secondo post per chiarire dopo la quantità di commenti e allusioni generate sui social

La portata della notizia relativa alla separazione tra Elina Svitolina e Gael Monfils, ufficializzata con un post congiunto, ha destato un volume insospettabile di commenti, reazioni, sulle piattaforme digitali. Addirittura opinioni e supposizioni sulla decisione, condivisa, di annunciare la fine di una relazione e di un matrimonio che aveva unito due figure ammirate, stimate. C’è chi si sarebbe spinto a collegare la frattura, pare, insanabile nella coppia con l’epilogo del percorso da pro del tennista. La carriera di Monfils è giunta al termine, nonostante fosse stato deciso diversamente. Forse soprattutto da questo fatto, contrariamente a quanto previsto in precedenza, Svitolina avrebbe maturato la convinzione di dover rompere il silenzio, in autonomia, e di intervenire per chiarire secondo la medesima modalità dal proprio profilo social. Solo in suo nome, stavolta.

Il ritiro di Monfils, retroscena separazione

La carriera di Monfils si è conclusa de facto silenziosamente. Senza l’ultima partita nella sua Francia. Il suo nome compare già nell’elenco dei giocatori ritirati dell’Itia, precisamente con data del 5 ottobre tra Kei Nishikori e Joe Salisbury, inserimento che equivale a una sentenza senza appello.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Forse avrebbe meritato quell’ultimo match. Ma le vicende private avrebbero preso il sopravvento e chiamato in causa anche Elina, che ha sentito il dovere di sancire, via social, i confini.

“Vorrei chiarire un po’ meglio il mio post precedente, perché mi sono resa conto che non tutti, soprattutto tra i miei follower internazionali, hanno compreso appieno ciò che volevo dire. In quel post ho condiviso soltanto uno dei motivi che hanno influenzato la mia decisione e mi hanno portata a riflettere sulla mia vita e sul mio futuro. Ma la verità è che c’è molto altro e non si è mai trattato di una sola ragione. Quando vivi la realtà della guerra per più di quattro anni e mezzo, attraversando tante situazioni diverse, emozioni e momenti difficili, è naturale iniziare a vedere la vita in modo diverso. La tua prospettiva cambia, i tuoi valori e le tue priorità si trasformano e cominci a capire che cosa desideri davvero dalla vita. A un certo punto, mi sono semplicemente resa conto che non volevo continuare a vivere una vita in cui non ero davvero felice. E credetemi, arrivare a questa decisione è stato tutt’altro che facile”.

Svitolina chiarisce sul forfait di Gael

Svitolina ha, poi, confermato il fatto che i motivi personali che hanno portato Monfils a non giocare a Lione e Parigi fossero riconducibili alla separazione ovvero all’addio che ha sancito anche il delicato passaggio da famiglia a genitori separati. Un delicato cambiamento, per quanto costruito e la loro bambina.

“Amo e rispetto moltissimo mio marito. E continuerò sempre ad amarlo e ad apprezzarlo per la persona che è. Proprio per questo, per me era così importante essere sincera, sia con lui sia con me stessa. Non sempre è possibile spiegare in un solo post tutto ciò che si cela dietro decisioni così personali e difficili. E, sinceramente, ci sono cose troppo intime per essere condivise pubblicamente. Questo era ed è il mio modo di vedere la comunicazione della fine del nostro matrimonio. Tuttavia, come alcuni di voi hanno visto, la carriera di Gael si è interrotta bruscamente dopo che lui ha deciso di fermarsi in seguito alla nostra situazione personale. Purtroppo, gli sono state rivolte molte accuse che non meritava e per questo abbiamo deciso di pubblicare insieme una dichiarazione. Spero soltanto che questo possa aiutarvi a capire un po’ meglio ciò che volevo dire. Vi chiedo però di essere gentili e comprensivi: in questo momento è incredibilmente difficile per entrambi”.

Piattaforme social in subbuglio

Quasi 3000 commenti in poche ore, a dimostrazione che la fine di questo rapporto e dell’agire in autonomia (e non più in coppia) è lontano dal rispondere alle richieste avanzate in un secondo comunicato.