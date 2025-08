Montreal, Svitolina rivela i messaggi choc dopo il ko con Osaka. La denuncia sui social, era successo anche al marito Monfils

La tennista ucraina ha deciso di pubblicare i messaggi di odio che ha ricevuto dagli scommettitori dopo la sconfitta contro Osaka e va all’attacco: “Se le vostre mamme leggessero questi messaggi sarebbero disgustate”

Ancora una volta l’ombra degli scommettitori sulle partite di tennis e soprattutto a invadere la privacy dei tennisti. L’ultima denuncia arriva dall’ucraina Elena Svitolina eliminata nei quarti di finale del torneo di Montreal dalla giapponese Naomi Osaka in due set, una sfida molto attesa e che probabilmente ha attirato anche tante scommesse.

La denuncia di Svitolina

Non è un fenomeno nuovo, da tempo i tennisti sono finiti nel mirino degli scommettitori che magari insoddisfatti di un risultato attaccano gli atleti sui loro canali social. Ma Elena Svitolina, dopo il ko in due set ai quarti di finale del WTA 1000 di Montreal, ha deciso di non rimanere in silenzio. La tennista ha deciso di pubblicare sulla sua pagina Instagram alcuni messaggi che lo sono arrivati dopo il ko e lo ha fatto senza nascondere il nome dei mittenti.

“Spero che tu possa morire stanotte – si legge in uno dei due messaggio – i soldi che fai vendendoti le partite non ti saranno di nessun uso”, un messaggio che poi si chiude con una serie di volgarità e la minaccia di omicidio. E non va meglio con il secondo messaggio con Svitolina che viene definita come una “str…za corrotta”. E ancora: “Il tuo paese è in guerra e tu sei là fuori a farti umiliare in quel modo”. Ma non mancano nemmeno gli insulti razzisti al marito Gael Monfils.

La risposta di Elena

La tennista ucraina però non è voluta rimanere in silenzio dopo l’ennesimo attacco ricevuto e ha deciso di rispondere: “A tutti gli scommettitori, io sono una mamma prima che un’atleta. Il modo in cui parlare alle donne, alle mamme è vergognoso. Se le vostre mamme leggessero questi messaggi sarebbero disgustate”.

L’attacco a Monfils

Qualche settimana fa era stato il marito di Svitolina, Gael Monfils, a finire nel mirino degli scommettitori dopo la sconfitta a Stoccarda contro lo statunitense Alex Michelsen. Anche al francese era toccata la solita serie di insulti, anche di sfondo razzista, con Gael che aveva deciso di affidarsi a un video ironico per rispondere alle offese ricevute. Ma non c’è dubbio che le scommesse stiano diventando sempre di più un problema con cui fare i conti per il mondo del tennis. L’impatto degli scommettitori è sempre più pesante sia sui social con le offese e gli insulti rivolti ai giocatori, sia dal vivo come accaduto anche in occasione degli Internazionali d’Italia.