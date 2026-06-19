Svizzera-Bosnia, moviola: cinque gol tutti alla fine, rosso severo a Muharemovic sull'1-0 e rigore dubbio, panchine decisive

La prova dell’arbitro Joao Pinheiro al Los Angeles Stadium di Inglewood analizzata ai raggi X, il fischietto portoghese ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un paio di episodi dubbi ma prova nel complesso positiva per il portoghese Pinheiro che ha estratto tre gialli e un rosso in una gara caratterizzata da una coincidenza singolare: su cinque gol (tutti nel finale), quattro sono arrivati dalla panchina. Vediamo cosa è successo.

Svizzera-Bosnia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo un’ora senza grossi sussulti e con poche palle gol arriva il primo giallo al 59′, è per Dedic che ferma fallosamente una ripartenza di Ndoye. Al 61′ ammonito anche Dzeko per uno step on foot su Akanji. Al 65′ il giallo tocca a Elvedi che entra scomposto su Kolasinac. La svolta della gara nell’ultimo qiarto d’ora.

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Pioggia di gol

Dal 74′ alla fine arrivano infatti cinque gol uno dietro l’altro, il primo lo firma Mazambi, entrato nella ripresa, che diventa il terzo più giovane marcatore per la Svizzera (20 anni e 247 giorni) in un match della Coppa del Mondo – dietro solo ad Alfred Bickel (20aa e 28gg vs Germania nel 1938) e Charles Antenen (20aa e 241gg vs Messico nel 1950).

Il rosso a Muharemovic

L’episodio probabilmente decisivo all’80’: Muharemović ferma irregolarmente Embolo lanciato verso la porta, commettendo un fallo da ultimo uomo. Per João Pinheiro non ci sono dubbi: cartellino rosso diretto e Bosnia costretta a chiudere la partita in inferiorità numerica. Dopo 4′ arriva il 2-0 di Vargas (anch’egli siubentrato) che praticamente chiude i giochi. Al 90′ il tris firmato ancora Mazambi. Al 93′ accorcia Mahmic, subentrato nella Bosnia.

Panchina decisiva e il rigore dubbio

In pratica quattro gol del match sono arrivati dalla panchina. Il record è di cinque (Ungheria – El Salvador del 1982). A rendere ancora più pesante il passivo bosniaco è il calcio di rigore assegnato nei minuti di recupero per un contatto tra Memic e Itten. L’episodio è confermato dal Var, anche se resta qualche dubbio sulla reale entità del fallo. Dal dischetto la rete di Xakha per il 4-1 finale.

Chi è l’arbitro Pinheiro

João Pinheiro nasce a Braga nel 1988. È un arbitro molto precoce: dirige la sua prima partita nella massima divisione portoghese nel 2015, a soli 27 anni. Spesso ha fatto discutere: in un match tra Juventus e Nantes Pinheiro non concede un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze è lampante e scomposto, ma l’arbitro fischia invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finirà 1-1. Il 36enne arbitro portoghese vanta oltre 350 gare nel calcio professionistico. La maggior parte dirette soprattutto in patria tra prima, seconda divisione portoghese e coppe nazionali. In passato ha arbitrato anche in diverse competizioni internazionali per Nazionali, ma anche per club. E’ stato il IV uomo nella finale di Monaco tra Psg e Inter, con Kovacs arbitro. Il fischietto portoghese ha 37 anni ed è arbitro internazionale dal 2016. Nella stagione 2024/25 ha arbitrato cinque gare della fase a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0) e la Supercoppa vinta ai rigori dal Psg sul Tottenham lo scorso agosto a Udine.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Jesus e Maia con il giapponese Araki IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito Dedic, Dzeko, Elvedi, espulso Muharemovic.