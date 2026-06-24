Gli elvetici superano i nordamericani e conquistano il primo posto nel girone B del Mondiale, ma il Canada può festeggiare lo stesso: il racconto del match, i top e flop

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Nessun biscotto, nessun calcolo e nessun pareggio di comodo. Svizzera e Canada si giocano il primo posto del Girone B a viso aperto e alla fine sono gli elvetici a prendersi la vetta. Dopo un primo tempo equilibrato e ricco di occasioni da entrambe le parti, i ragazzi di Yakin cambiano marcia nella ripresa e colpiscono due volte nel giro di dodici minuti: apre le danze Vargas al 46′, finalizzando una splendida azione corale orchestrata da Embolo e Manzambi, poi è lo stesso talento del Friburgo a firmare il raddoppio al 57′, chiudendo di fatto i conti. Inutile poi la rete di Promise David, che mette solo un po’ di paura agli avversari.

Il Canada incassa la sconfitta ma può comunque sorridere: il contemporaneo successo della Bosnia-Erzegovina sul Qatar non basta infatti a strappare il secondo posto ai nordamericani, avanti per differenza reti, grazie anche alla tripletta di Jonathan David nella scorsa partita. L’attaccante della Juve non si ripete con il gol, ma lascia il segno con un buon match di tecnica e sacrificio.

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Vargas e Manzambi trascinano la Svizzera. Canada ko col sorriso

Le due nazionali del “biscotto” per congelare le prime due posizioni non vogliono sentire neanche l’odore e si affrontano a viso aperto sin dal fischio d’inizio. Passano dieci minuti e la Svizzera sfiora il vantaggio: Embolo si inserisce bene, ma nell’area piccola calcia addosso a Crepeau, poi sulla ribattuta Manzambi non è freddo e non riesce a fare gol. Il Canada non sta a guardare e risponde al 15′ con Larin che si trova a tu per tu con Kobel, ma Abatti fischia il fuorigioco.

Le chance non sono tante, ma alla mezz’ora la nazionale di Marsch mette paura agli elvetici: David rifinisce bene un pallone e manda in porta Larin con un filtrante perfetto, poi la punta converge e prova il destro a giro, ma è debole e centrale. La scena si ripete dopo dieci minuti, quando l’attaccane della Juve ancora una volta si fa trovare puntuale tra le linee e serve sempre il 9 canadese, che però non è cinico e ancora una volta tira male. E così si spegne il primo tempo. Quindici minuti di pausa e poi subito sprint, con la Svizzera che passa in vantaggio dopo trentanove secondi dall’inizio della ripresa (record): Manzambi sfugge sulla destra e crossa bene in mezzo, dove Embolo si porta via l’uomo e libera Vargas, che stoppa e calcia forte sul primo palo, sbloccando il match.

Gli elvetici sono in campo con un altro spirito e raddoppiano al 57‘: con un semplice lancio dalla difesa, Embolo si trova nell’area avversaria dove con grande altruismo non calcia ma serve Manzambi che con un diagonale sfonda le mani di Crepau, poco preciso. David è uno dei pochi a non arrendersi e al 68′ si gira bene in area e calcia subito di sinistro, ma Elvedi in scivolata gli nega la gioia del gol. Esce Larin e cambia la musica, con Promise David che al 75′ al primo pallone toccato fa centro su assist di Saliba. La squadra di Yakin però riesce lo stesso a portare a casa il risultato, nonostante venti minuti di ansia e paura ad accompagnare il triplice fischio.

QUI LE AZIONI SALIENTI DEL MATCH

La Svizzera vince il girone, David unica luce del Canada

La Svizzera si prende il primo posto del girone grazie al successo decisivo contro il Canada, chiudendo davanti a tutti al termine di una fase a gruppi condotta con grande solidità. Per i canadesi arriva una sconfitta che non compromette però il cammino mondiale: la formazione nordamericana stacca comunque il pass per i sedicesimi di finale da seconda classificata. Decisivo il confronto a distanza con la Bosnia-Erzegovina, anch’essa a quota quattro punti dopo il successo sul Qatar, ma penalizzata da una differenza reti inferiore rispetto a quella del Canada. Un traguardo raggiunto soprattutto grazie alle reti di David (che vuole rimanere alla Juve) nella scorsa partita e ancora una volta l’unica luce nella formazione biancorossa.

CLASSIFICA GIRONE B

Svizzera 7

Canada 4 (dr +5)

Bosnia 4 (dr -1)*

Qatar 1

dovrebbe qualificarsi ai sedicesimi come una delle migliori terze

Top e flop Svizzera

Vargas 7 – Fa la cosa più importante del match, stappa una partita complicata e poi brinda con i compagni.

– Fa la cosa più importante del match, stappa una partita complicata e poi brinda con i compagni. Manzambi 7 – Il 2005 è imprendibile e incide sul match con gol e assist. Il Friburgo si inizia a sfregare le mani.

– Il 2005 è imprendibile e incide sul match con gol e assist. Il Friburgo si inizia a sfregare le mani. Sow 5.5 – Non riesce ad accendersi e viaggia ad intermittenza come una lampadina che sta per fulminarsi. Per fortuna ci pensano gli alti.

Top e flop Canada