Svizzera, l'ex Milan Okafor non si trova con nessuno: "Finchè c'è lui non gioco più"

L'attaccante che ora milita nel Leeds ha pubblicato un post sui social in cui annuncia che non vestirà la maglia della nazionale fin quando Yakin rimarrà il ct

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Con la maglia del Milan ha giocato in tutto 54 partite con 7 gol e 5 assist dal 2023 al 2025, senza mai trovare una dimensione precisa. Fu dato in prestito al Napoli ma con Conte ha fatto la comparsa: solo qualche minuto in campo in sei mesi ma ora Noah Okafor ha deciso di dire basta anche alla Nazionale.

Okafor comparsa ai Mondiali

L’attaccante svizzero, oggi al Leeds, ha spiegato con un lungo post sui social di non voler più indossare la maglia della selezione elvetica in rotta totale con il ct Yakin. Il giocatore era stato convocato per i Mondiali in Usa dove ha fatto solo da tappezzeria ma soprattutto, stando a quanto dice, si è sentito poco rispettato.

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Lo sfogo del bomber

Okafor ha sottolineato che finché sulla panchina siederà Murat Yakin giocare in nazionale per lui non sarà più possibile. Nella lettera precisa: “La decisione non ha nulla a che fare con il mio tempo di gioco. So che non ho sempre fatto cose giuste in passato, come giovane ho commesso errori e mi sono scusato […] Quello che ho vissuto ai Mondiali è stato incredibilmente deludente. Non perché ho giocato poco, ma per la maniera in cui sono stato trattato. È stato il periodo più difficile della mia carriera. […]

La fiducia è venuta a mancare. Le promesse non sono state mantenute. E anche quando ho giocato con l’Algeria sono stato trattato in una maniera che mi ha ferito. Nelle settimane che sono seguite ci ho pensato molto e ho deciso che con l’allenatore attuale non voglio più giocare con la Nazionale”.

La carriera di Okafor

Promessa mancata del calcio internazionale, Okafor ha genitori africani che erano fuggiti dal loro paese d’origine per la Svizzera. Cresciuto in condizioni di estrema povertà, abituato a dormire in una stanza su stuoie di cartone, ha provato da subito la carriera di calciatore. Entrato da piccolissimo nel club del Basilea, è qui che cresce e matura percorrendo tutta la trafila delle giovanili fino all’esordio in prima squadra, il 19 maggio del 2018, scendendo in campo nel match di Super League terminato con un pareggio sul 2-2 con il Lucerna.

Entrato stabilmente tra i professionisti per la stagione 2018-2019, Okafor resta al Basilea fino a gennaio del 2020, quando, nel corso del calciomercato invernale, passa a titolo definitivo al Salisburgo, che si aggiudica le sue prestazioni per la cifra di 11.200.000. Okafor resta nel Salisburgo per 4 stagioni, Nell’estate del 2023, con un bagaglio di 110 partite e 34 reti segnate, Okafor viene ingaggiato dal Milan per 14 milioni ma senza mai esplodere definitivamente.