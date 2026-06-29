Mondiali, lo strano caso della Svizzera: 9 milioni di abitanti, ma 90 milioni di tifosi in più. C’entra l’Iran

L’insolita alleanza calcistica tra i tifosi dell’Iran e la Svizzera: ecco perché nella sfida dei sedicesimi contro l’Algeria sosteranno tutti la selezione di Yakin

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La delusione è stata cocente, una ferita che richiederà tempo prima di rimarginarsi. La presenza dell’Iran ai Mondiali è rimasta in bilico fino all’ultimo istante per via dei disagi legati al conflitto in Medio Oriente e delle rigide norme sull’immigrazione imposte dagli Stati Uniti. Eppure il Team Melli è arrivato a un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di finale, sfumata soltanto al 96’, quando l’Austria ha trovato il gol del 3-3 contro l’Algeria. Proprio le Volpi del Deserto sono finite nel mirino dei tifosi iraniani, convinti di aver assistito all’ennesimo “biscotto” di questa controversa edizione XXL della Coppa del Mondo. E così la Svizzera si ritrova al centro di una polemica che nelle ultime ore sta infiammando soprattutto i social.

Mondiali: la Svizzera e il caso dei 90 milioni di tifosi in più

Pensate: la Svizzera, che ha una superficie pari a quella di Piemonte e Valle d’Aosta messe insieme e conta poco più di nove milioni di abitanti, all’improvviso può contare sul tifo di altri 90 milioni di persone. Il popolo iraniano ha scelto: in vista della sfida dei sedicesimi di finale contro l’Algeria, in programma nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio a Vancouver, sosterrà la nazionale guidata da Murat Yakin.

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Iran, polemiche e sospetti sul “biscotto” tra Austria e Algeria

Con il gol del momentaneo 3-2 firmato da Mahrez contro l’Austria, l’Iran aveva la qualificazione ai sedicesimi praticamente in pugno. Il sogno, però, si è trasformato in un incubo quando, al 96’, Kalajdzic, da poco entrato in campo, ha fissato il risultato sul 3-3, salvando la squadra di Rangnick in extremis. Il verdetto è stato impietoso: Algeria e Austria avanti, Iran eliminato.

Tra le accuse rivolte alla squadra dell’ex tecnico della Lazio Petkovic c’è anche quella di aver preferito chiudere il girone al terzo posto anziché al secondo, così da evitare la Spagna e affrontare sulla carta un’avversaria più abbordabile come la Svizzera. Contestazioni che si aggiungono a quelle sul presunto biscotto e alle polemiche dei giorni precedenti per le difficoltà logistiche e organizzative affrontate da giocatori e tifosi iraniani negli Stati Uniti. Da qui è nato il sostegno social ai rossocrociati.

“Fatelo per l’Iran”: l’ondata social che travolge la nazionale svizzera

L’account Instagram della nazionale svizzera è stato letteralmente preso d’assalto dai tifosi del Team Melli. “Venerdì il cuore di 90 milioni di iraniani sarà con la vostra squadra”, scrive un utente. “Sono iraniana e vi auguro di vincere questa partita”, commenta un’altra tifosa. “Fatelo per l’Iran”, è invece l’appello lanciato da un sostenitore ancora amareggiato per il finale di Algeria-Austria.

È nata così una nuova e insolita alleanza calcistica. Intanto Petkovic è alle prese anche con il rebus portiere. Dopo aver bocciato il figlio d’arte Luca Zidane, anche il vice Benbot non ha convinto nell’ultima partita. Non è escluso che contro la Svizzera possa trovare spazio addirittura il terzo estremo difensore, Mastil, che – curiosità nella curiosità – milita proprio nella seconda divisione elvetica.