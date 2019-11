Svolta a Bisceglie, via Pochesci

Mentre Monza (2-0 all’Alessandria), Vicenza (2-1 al Fano) e Reggina (4-1 al Rende) guidano i propri gironi salta un’altra panchina in serie C. Il Bisceglie (girone C), alla luce degli ultimi risultati sportivi, comunica di aver sollevato Sandro Pochesci dall’incarico di allenatore della prima squadra.

“A mister Pochesci vanno i ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrata. A lui, i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera” si legge nella nota diramata dalla società pugliese.

SPORTAL.IT | 25-11-2019 13:40