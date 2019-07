Svolta Ferrero: "Addio Samp, voglio il Palermo"

A pochi giorni dalla possibile cancellazione del Palermo dalla mappa del calcio professionistico, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rotto gli indugi parlando della volontà di acquistare il club rosanero dopo l’ormai probabile fallimento.

“Speriamo sia la volta buona per prendere il club rosanero. Ho messo in vendita la Sampdoria e adesso voglio il Palermo. Quella è una città che amo e voglio bene ai palermitani" ha detto Ferrero nel corso di un'intervista a Gds.it.

Il tutto mentre nella giornata di giovedì Ferrero avrà un incontro che potrebbe essere decisivo a Londra con Gianluca Vialli e i rappresentanti del gruppo CalcioInvest LLC, deciso a rilevare la Sampdoria.

“C'è chi sta destabilizzando il tutto in questo momento – ha aggiunto Ferrero nell'intervista – Parteciperò al bando e lo farò in maniera limpida: quando sarà pubblicato arriverò in città. – afferma – Qui si deve partire dalle fondamenta e ci vogliono tanti soldi, a partire dalla costruzione di un campo per fare allenare la squadra. Puntare sul settore giovanile, fare una squadra che possa vincere senza problemi e risalire subito. Si può fare un gran lavoro, ci metto cuore e soldi, amo Palermo, sono molto motivato e non avrei problemi a rilanciare subito il calcio. Speriamo bene, se tutti remiamo dalla stessa parte e Dio ci assiste, siamo in A in quattro anni".

SPORTAL.IT | 03-07-2019 21:54