Svolta Genoa: Preziosi mette in vendita il club

Mentre la squadra è in piena lotta per evitare la retrocessione in Serie B, in casa Genoa arriva la notizia che non ci si aspetta: il club è ufficialmente in vendita.

L’annuncio è stato dato nella serata di martedì attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: “Il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. – si legge nella nota – comunica che è stato conferito mandato ad Assietta S.p.A., Società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, quale advisor per la cessione della Società. A supporto del processo di vendita, l’advisor verrà altresì affiancato da un soggetto avente profilo e network internazionali”.

Con queste parole, quindi, il presidente Preziosi sembra davvero deciso a chiudere il proprio tormentato rapporto con il Grifone, iniziato nel 2003. La cessione è stata sfiorata più volte in passato, senza mai concretizzarsi. Da tempo i tifosi sono in rotta con la società e da alcune settimane è in corso uno sciopero del tifo che sta svuotando il Ferraris.

SPORTAL.IT | 14-05-2019 23:20