Svolta Higuain-Milan: arriva la mossa della Juventus

Gonzalo Higuain sarà un attaccante del Milan nelle prossime ore, a meno di colpi di scena ormai sempre più improbabili. Il direttore generale della Juventus Beppe Marotta è tornato a sorpresa a Milano per incontrare il dirigente del Milan Leonardo e trovare il modo di chiudere una volta per tutte la trattativa Higuain-Caldara-Bonucci.

I due club avevano già raggiunto martedì un accordo sulla formula: prestito oneroso a 18 milioni con diritto di riscatto fissato a 36 per il Pipita, scambio per Bonucci e Caldara. La fumata bianca era però slittata a causa delle condizioni del Pipita, che aveva preteso una cessione a titolo definitivo, uno stipendio più alto di quello proposto dai rossoneri e una buonuscita di 6 milioni dai bianconeri.

Ma con l’arrivo di Marotta a Milano l’ottimismo per la chiusura positiva della maxi operazione è in crescita. L’attaccante argentino, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe accettato di trasferirsi in prestito alla corte di Gennaro Gattuso dopo 2 stagioni alla Juventus.

Resta il nodo dell’ingaggio: 9 i milioni richiesti dall’albiceleste classe 1987, contro i 7,5 offerti dal club rossonero: la Vecchia Signora può risolvere la situazione alzando la sua buonuscita.

La volontà di tutti è arrivare alla conclusione già oggi: dal passaggio di Higuain a Milan dipende lo scambio tra Bonucci e Caldara. Per eventuali annunci tutto è comunque rimandato a dopo la chiusura delle Borse.

“C’è poco da dire. Ci sono i dirigenti che ci stanno lavorando. E’ un giocatore che è da tanti anni che fa gol, ma fino a quando non arriva, non ho nulla da dire. Quando arriverà dirò quello che penso. In questo momento parlo di chi ho a disposizione ovvero Cutrone, Kalinic e André Silva”, così si era espresso Gennaro Gattuso sul trasferimento di Higuain a Milano.

Intanto il Pipita si allena tranquillamente alla Continassa, a fianco dell’uomo che lo sta spodestando, Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 01-08-2018 15:20