Marotta scarica Spalletti: arriva la svolta all'Inter

Beppe Marotta ne ha abbastanza degli psicodrammi in casa Inter ed è pronto a fare piazza pulita in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, lo sfogo in diretta tv di Luciano Spalletti contro Mauro Icardiha imbarazzato e spiazzato l’amministratore delegato nerazzurro, che da tempo sta lavorando per una ricucitura con il bomber nerazzurro, anche in ottica calciomercato. Prima del match con la Lazio l’ad si era espresso così: “Come se ne esce dal caso Icardi? Ne siamo già usciti, la situazione è già risolta”, parole frustrate dall’esplosione del mister toscano nel dopo gara.

Marotta inoltre teme un forte deprezzamento dell’attaccante e dichiarazioni come “La differenza la fanno Cristiano Ronaldo e Messi, non Icardi” non aiutano in tal senso. A giugno se ne andranno quindi sia l’argentino, sia Spalletti, che ha ormai il destino segnato: secondo il quotidiano romano è pronto a subentrare in panchina Antonio Conte, favorito rispetto al cavallo di ritorno José Mourinho.

Per quanto riguarda la situazione in campo, l’ex capitanodovrebbe in ogni caso rientrare in occasione della prossima partita di campionato contro il Genoa, in programma mercoledì. Lunedì il giocatore ha lavorato tranquillamente con il gruppo, non ha replicato all’allenatore dopo le parole di domenica né si è scusato e chiarito con i compagni. I rapporti quindi restano tesi ma Icardi verrà convocato anche se potrebbe partire dalla panchina, e subentrare a gara in corso: l’assenza di Lautaro Martinez non lascia alternative all’allenatore.

L’ex tecnico dell’Inter Zaccheroni si è schierato con Spalletti: “Anch’io avrei fatto come Spalletti. Deve essere successo qualcosa di irreparabile. E mi sembra che la società sia arrivata a una situazione da cui non vedo come si possa uscire accontentando tutti. Cosa avrei fatto io ? Avrei voluto essere maggiormente coinvolto nella trattativa per riportare il giocatore dentro lo spogliatoio. L’allenatore ha fatto quel che avrei fatto anch’io”.

SPORTAL.IT | 02-04-2019 08:05