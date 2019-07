Svolta Milan, colpo in attacco: visite mediche e firma in arrivo

Rafael Leao è il prossimo colpo del Milan. Secondo quanto riportano i media francesi, in particolare RMC Sport, l'attaccante del Lille arriverà in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche di rito con i rossoneri, poi firmerà il contratto.

Maldini e Boban avrebbero trovato l'accordo con il club francese sulla base di 35 milioni di euro, così ripartiti: 25 milioni cash più bonus e il cartellino di Tiago Djalo, valutato 5 milioni.

Rafael Leao, punta centrale portoghese di origine angolana, nato nel 1999, ha fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili lusitane. Nel Lille ha giocato spesso come prima punta, ma è adattabile come seconda accanto a Piatek. Otto gol in campionato nella scorsa stagione.

L'arrivo di Leao non esclude quello di Angel Correa. Venerdì l'agente dell'argentino è arrivato a Milano per incontrare i dirigenti rossoneri, che qualche giorno fa sembravano aver trovato l'accordo con l'Atletico Madrid. Si allontana invece l'opzione Keita Baldé.

Per quanto riguarda le cessioni in attacco, i meneghini ragionano sulla possibile partenza di Suso: la Roma sarebbe disposta ad offrire il cartellino di Fazio (più soldi) per arrivare allo spagnolo. Per quanto riguarda André Silva, hanno bussato alla porta di Maldini Southampton e Marsiglia. Per Cutrone ci sono gli occhi del Wolverhampton: la giovane punta rossonera potrebbe presto lasciare Milano nonostante il parere negativo di tanti tifosi del Diavolo.

SPORTAL.IT | 26-07-2019 22:14