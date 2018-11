Svolta Milan: Wenger in pole per la panchina!

Un grande allenatore per far tornare grande il Milan, anzi un vero e proprio manager all’inglese. Potrebbe essere questa l’idea del club rossonero per riportare i rossoneri non solo in Champions ma anche protagonisti della lotta scudetto e dell’ambito internazionale. L’identikit del prossimo allenatore del Milan potrebbe essere Arsene Wenger. La bomba di mercato l’ha sparata France Football.

LA BOMBA DI FRANCE FOOTBALL – Secondo la rivista, nota a tutti per assegnare il Pallone d’Oro, nelle ultime settimane ci sarebbero stati numerosi contatti tra l’ex allenatore dell’Arsenal e la dirigenza del Milan. A caldeggiare il nome dell’ex allenatore storico dell’Arsenal in Premier League, sarebbero proprio Paul e suo padre Gordon Singer, quest’ultimo manager co-proprietario del fondo Elliott Management che detiene il pacchetto di maggioranza del Milan dalla scorsa estate.

UN MANAGER ALL’INGLESE – Sarebbe una svolta, epocale, anche per lo stesso Milan e per il calcio italiano che accoglierebbe uno dei simboli delle panchine. Wenger per 22 anni è stato allenatore-manager dell’Arsenal, tra alti e bassi, portando a casa 3 volte la Premier League, 7 Fa Cup e altre 7 tra Charity/Community Shield. Ha fallito solo l’assalto alla Champions pur andandoci vicini in più di qualche stagione. La sua scelta per la panchina rossonera aprirebbe a tutta una serie di scenari ma soprattutto creerebbe un asse di ferro tra lui e il dg Leonardo per riportare il Milan alla grande in sede di mercato prima ancora che in campo.

NON C’E’ PACE PER GATTUSO – Nonostante quindi le tre vittorie consecutiva in campionato che hanno riportato il Milan in zona Champions League non sembra esserci un attimo di respiro per Gattuso che sin dall’insediamento della nuova società e del nuovo assetto societario, è rimasto uno dei pochi legami con il vecchio Milan di Mirabelli e Fassone, i primi ad essere defenestrati. Insomma Ringhio continua a essere un allenatore in perenne dubbio, se non per questa stagione da portare a termine con il miglior piazzamento possibile in classifica e in Europa League, sicuramente non rientra appieno nei programmi societari per il prossimo anno. Già dopo le sconfitte nel derby e in EL con il Betis in casa la sua panchina ha vacillato e il nome di Donadoni, più che quello quasi irreale di Conte, erano stati avanzati in seno alla società stessa rossonera per la sua sostituzione immediata se avesse fatto male contro Samp e Genoa.

SPORTEVAI | 06-11-2018 09:42