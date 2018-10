Svolta Pogba, la Juventus è spiazzata

Tutto è pronto per la doppia sfida di Champions League tra Manchester United e Juventus, in campo il 23 ottobre a Old Trafford e il 7 novembre all’”Allianz Stadium”. O meglio, quasi tutto, perché se in casa bianconera le cose procedono meravigliosamente, con l’en plein di vittorie tra Serie A e Europa e l’ambientamento di Cristiano Ronaldo che è sempre più spedito, dall’altra parte le inquietudini sono all’ordine del giorno al punto che nessuno sarebbe sicuro di scommettere sulla presenza di José Mourinho sulla panchina dei 'Red Devils' nel primo incrocio dello SpecialOne con i bianconeri dopo l’addio all’Inter di otto anni fa.

Perché prima di affrontare in casa la squadra di Allegri lo United dovrà vedersela con un avversario che si chiama Chelsea, ovvero la squadra di Maurizio Sarri, ma soprattutto il passato che torna di Mourinho, cui la sfida da ex contro i blues è già costata più di una delusione durante la permanenza sulla panchina dei londinesi di Antonio Conte, che sconfisse 4-0 lo United nell’ottobre di due anni fa, beccandosi i rimproveri di Mou per un’esultanza eccessiva e che si congedò da Londra proprio battendo il Manchester nella finale di FA Cup della scorsa stagione. Reduce da un periodo di risultati negativi, Mourinho ha rischiato grosso durante la partita contro il Newcastle di un altro “nemico storico” come Rafa Benitez, alla fine ribaltato da 0-2 a 3-2 e sembra che proprio quel risultato abbia cambiato il verso alla stagione della squadra.

Come riporta 'Tuttosport', infatti, Mourinho ha apprezzato la difesa di Ed Woodward, l’uomo forte della società di matrice americana, nell’occhio del ciclone della tifoseria che non ha esitato neppure un attimo nello schierarsi dalla parte del tecnico portoghese deluso dall’esito della campagna acquisti estiva. Non solo, perché la rimonta sui 'Magpies' sembra aver riportato il sereno anche nel rapporto tra Mou e Paul Pogba, che aveva rappresentato la spina principale dall’inizio della stagione. Dopo le risse sfiorate delle scorse settimane, Pogba ha dato la scossa alla squadra durante l'intervallo contro il Newcastle, discorso apprezzato dall'allenatore.

Il patto sarebbe quello di andare avanti insieme se possibile fino al termine della stagione e magari oltre. La Juventus incassa preoccupata, per i risvolti sul campo in vista della doppia sfida, ma pure sul mercato, perché al ritorno del francese a Torino c’avevano pensato, già per gennaio.



SPORTAL.IT | 16-10-2018 13:35