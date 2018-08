Svolta Roma-Suso: incontro sospetto a Trigoria

Si riaccende la pista Suso per la Roma. Come rivelato da Sky Sport, l'agente dell'attaccante del Milan, Alessandro Lucci, è stato avvistato nel centro sportivo giallorosso di Trigoria: lo spagnolo è da tempo un obiettivo dei capitolini e piace al ds Monchi, ma difficilmente i rossoneri se ne priveranno, almeno in questa sessione di mercato. Il Diavolo ha già respinto diverse avances per l'iberico, che in un'intervista a Marca si è espresso così sul suo futuro.

"Avevamo quattro o cinque offerte, ma la società non era disposta a trattare. Dico sempre di amare il Milan, qui la mia famiglia è molto felice. Con la nuova proprietà ci siederemo e parleremo di rinnovo. L'ho fatto a novembre, ma potrei rifarlo presto e per me è un grande orgoglio. Anche se la Juventus ha vinto gli ultimi sette scudetti, sento che il Milan è tra i club più forti e sarà una gioia un giorno dire di essere stato un calciatore importante per questa società".

"Quando il progetto è interessante e arrivano calciatori come Higuain, è sempre una cosa positiva. Il livello della nostra squadra è migliorato, se sarà l'anno buono per lui lo sarà sicuramente anche per noi. E' un calciatore che si smarca bene e sa cosa fare con la palla, potremo completarci molto bene. Bonucci? Perdiamo in leadership ed esperienza, ha portato diverse cose in una squadra molto giovane. Torna alla Juventus perchè sentiva di aver fatto un passo indietro al Milan. Obiettivi? L'anno scorso c'erano grandi aspettative dopo il cambio di proprietà e i tanti acquisti, ma non sono state mantenute. Quest'anno, con il nuovo allenatore da subito, l'obiettivo è quello di tornare in Champions League".

Così il nuovo ds del Milan Leonardo: "Non c'è niente, non sono arrivate offerte. Suso è stato e continua essere un calciatore molto importante per noi. Niente adesso ci fa pensare che possa andarsene".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 09-08-2018 15:45