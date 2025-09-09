Svolta Sinner, la mossa clamorosa per tornare subito numero 1: intanto Alcaraz impazzisce dopo gli US Open

Jannik deciso più che mai a recuperare punti: sarà in campo a Pechino, a Vienna e pure al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Carlos, intanto, si tatua due luoghi simbolo di New York.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La botta è stata pesante, inutile girarci intorno. Perché Sinner non solo ha perso la finale delle finali, quella in cui si giocava tutto contro Alcaraz: è stato letteralmente travolto, preso a pallate dallo spagnolo, mai così esuberante contro di lui. Jannik, invece, è sembrato inerme. Smarrito, timoroso, quanti impotente di fronte alla vigoria fisica e tecnica del rivale. Una vera e propria lezione costatagli la posizione numero 1 in classifica, il terzo Slam del 2025 e un bel po’ di milioncini di dollari, che sono invece finiti nelle tasche di Carlitos. Per fortuna il rosso di San Candido ha le idee chiare: “Dovrò variare qualcosa”. Lo farà subito.

Sinner, la corsa per ritornare numero 1 in classifica

Contrariamente ai programmi, infatti, Sinner disputerà certamente un torneo in più in questa fase finale dell’annata. Sarà in campo a Pechino, come confermato da tempo, dove proverà a conquistare l’ATP 500 sfuggitogli un anno fa in finale sempre contro il solito Alcaraz. Poi prenderà parte al Masters 1000 di Shanghai, in cui dovrà difendere il titolo del 2024. E subito dopo il Six Kings Slam, il torneo-esibizione che non mette in palio punti ma lo renderà ancora più ricco (e gli farà recuperare i due milioni e mezzo di dollari svaniti a New York), prenderà parte a un altro ATP 500 che l’anno scorso invece snobbò: quello di Vienna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mossa a sorpresa di Jannik: “Sarò in campo a Vienna”

Si tratta di un torneo che Jannik vinse nel 2023, in programma dal 20 al 26 ottobre. L’annuncio lo ha dato lo stesso Sinner sui social: “Sono davvero contento di annunciare che tornerò a Vienna, un torneo speciale. La città è molto bella come il campo, ho già vinto due anni fa”. Nel 2023 l’allora astro nascente del tennis italiano e mondiale battè Medvedev in finale. Oggi vincendo il torneo potrebbe recuperare 500 punti ad Alcaraz, che invece a Vienna non ci sarà. Se si considera che i punti di differenza tra i due sono 760 a favore del murciano, Sinner potrebbe accorciare sensibilmente il gap.

Alcaraz impietoso: due nuovi tatuaggi con New York

I due, molto probabilmente, si ritroveranno contro a Bercy, per un altro entusiasmante duello parigino dopo quello del Roland Garros in primavera. Stavolta al chiuso, con condizioni favorevoli a Jannik. E poi alle ATP Finals di Torino, per l’ultimo testa a testa stagionale. In attesa di prepararsi alla difesa del ritrovato primato in classifica, Carlitos si sta dando alla pazza gioia. La soddisfazione per il secondo trionfo in carriera agli US Open lo porterà, come riportato dai media spagnoli, a tatuarsi due luoghi simbolo di New York: la Statua della Libertà e il Ponte di Brooklyn. Il compito di imprimerli sulla sua pelle sarà affidato al tatuatore di fiducia, Joaquín Ganga.