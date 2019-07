Svolta sorprendente su Barella: "L'Inter è sparita"

La Roma è balzata improvvisamente in pole position per il centrocampista del Cagliari e della Nazionale italiana Nicolò Barella. Ad annunciarlo è il presidente del club sardo, Tommaso Giulini: “Innanzitutto vorrei chiarire che non c’è nessuna asta. È irriguardoso parlare di asta per un club che lavora come il Cagliari. Avevo l’accordo con l’Inter per Barella sulla parte fissa dall’11 giugno, mancavano solo i bonus. Poi sono spariti da 20 giorni. Ora ho chiuso un accordo con la Roma, ho accettato, c’è l’intesa totale. Deciderà Barella, dopo due giorni di riflessione“.

I giallorossi hanno trovato l’intesa totale con i rossoblu, mentre secondo voci Beppe Marotta avrebbe in pugno da settimane l’intesa con l’entourage del giocatore. Ma Giulini smentisce: “Lui non è mai stato orientato su nulla e non ha mai avuto accordi con nessuno, si sta prendendo qualche giorno per valutare la nuova situazione. Speriamo che la questione si chiuda”.

L’affare sarebbe così in chiusura: la Roma si è accordata offrendo 35 milioni di euro più il cartellino dell’attaccante francese Defrel, mentre l’Inter si è fermata a 35 più il prestito di due giocatori. I nerazzurri non hanno più effettuato rilanci, e lo stallo con gli isolani durava ormai da giorni. Ora l’affondo decisivo della Roma che sta per chiudere il colpo: manca solo il sì di Barella.

“Le voci di mercato? Per me sono uno stimolo, vuol dire che sto facendo bene – aveva dichiarato Barella alcuni giorni fa -. E per questo devo ringraziare anche i miei compagni. Ripeto, per me questo è uno stimolo e spero di continuare a far bene. Poi, quello che succederà, succederà. Per ora torno a Cagliari per le vacanze, poi si vedrà”.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 17:15