Sconfitta bruciante per la squadra della schiacciatrice azzurra, rimontata da 2-0 a 2-3: anche Antropova non aveva avuto un debutto felice col suo Eczacibasi, ok Orro.

Non è un momento fortunato per le Azzurre della Nazionale di volley impegnate nella Sultanlar Ligi turca. L’unica a esultare al termine della prima giornata di campionato è stata Alessia Orro, per altre big le sensazioni non sono state altrettanto positive. Si è scritto molto a proposito del debutto flop di Kate Antropova, vincente sì col suo Eczacibasi ma sostituita dopo due set con appena quattro punti all’attivo nel match contro il Beledyiespor. A Myriam Sylla è andata addirittura peggio: nonostante una prova complessivamente più che discreta (13 punti), la schiacciatrice è stata sconfitta 3-2 col suo Galatasaray da due vecchie conoscenze.

Delusione per Sylla, perde il derby con Mazzanti

È stato infatti il Turk Hava Yollari guidato dall’ex CT dell’Italvolley Davide Mazzanti e che annovera tra le proprie fila Alice Degradi a spuntarla al termine di un match folle, che vedeva il Galatasaray avanti di due set prima del clamoroso ribaltone. Sylla e compagne avevano vinto i primi parziali a 23 e a 19, poi è iniziata la rimonta delle rivali. Degradi è stata sostituita dal suo tecnico nel terzo set, con appena due punticini all’attivo, proprio quando la sua squadra ha invertito la marcia. Per Sylla, invece, 13 punti e la rabbia per una sconfitta beffarda, condivisa col coach Alberto Bigarelli: 25-23, 25-22 e 15-13 per il THY.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le difficoltà di Antropova in Turchia. Ma non solo

Due giorni prima si era consumata la piccola delusione personale di Kate Antropova, ancora poco a suo agio con gli schemi e i meccanismi dell’Eczacibasi, che ha vinto – cambiando marcia – solo dopo averla tolta dal campo. Delusione anche per Lorenzo Micelli, tecnico del Besiktas – oltre che della Svezia che agli ultimi Europei per poco non ha giocato un brutto scherzo all’Italia di Velasco – sconfitto 3-1 sul campo del fortissimo Vakif di Giovanni Guidetti, la squadra di Tijana Boskovic e della star dei social Zehra Gunes. Battute pure Adhu Malual e Anna Nicoletti con lo Zeren Ankara, travolto in tre set dall’Aras Kargo.

Orro e Lavarini unici a sorridere col Fenerbahce

A conti fatti, insomma, l’unica ad aver potuto davvero sorridere per la prestazione brillante a livello personale e di squadra è stata Alessia Orro, autrice di cinque punti nel comodo 3-0 del Fenerbahce sul Buyuksehir. Tre muri per la palleggiatrice della Nazionale, che ha mandato in doppia cifra Fedorotseva, Ana Cristina ed Erdem, giostrando il gioco con autorevolezza e personalità. Buone notizie anche per l’altro italiano del Fenerbahce, Stefano Lavarini, tecnico della Polonia ed ex coach del Vero Volley Milano. La sensazione è che quest’anno sarà ancora una volta lotta a due per il titolo tra il Fener e il Vakif.