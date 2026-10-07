Non è un momento fortunato per le Azzurre della Nazionale di volley impegnate nella Sultanlar Ligi turca. L’unica a esultare al termine della prima giornata di campionato è stata Alessia Orro, per altre big le sensazioni non sono state altrettanto positive. Si è scritto molto a proposito del debutto flop di Kate Antropova, vincente sì col suo Eczacibasi ma sostituita dopo due set con appena quattro punti all’attivo nel match contro il Beledyiespor. A Myriam Sylla è andata addirittura peggio: nonostante una prova complessivamente più che discreta (13 punti), la schiacciatrice è stata sconfitta 3-2 col suo Galatasaray da due vecchie conoscenze.
- Delusione per Sylla, perde il derby con Mazzanti
- Le difficoltà di Antropova in Turchia. Ma non solo
- Orro e Lavarini unici a sorridere col Fenerbahce
Delusione per Sylla, perde il derby con Mazzanti
È stato infatti il Turk Hava Yollari guidato dall’ex CT dell’Italvolley Davide Mazzanti e che annovera tra le proprie fila Alice Degradi a spuntarla al termine di un match folle, che vedeva il Galatasaray avanti di due set prima del clamoroso ribaltone. Sylla e compagne avevano vinto i primi parziali a 23 e a 19, poi è iniziata la rimonta delle rivali. Degradi è stata sostituita dal suo tecnico nel terzo set, con appena due punticini all’attivo, proprio quando la sua squadra ha invertito la marcia. Per Sylla, invece, 13 punti e la rabbia per una sconfitta beffarda, condivisa col coach Alberto Bigarelli: 25-23, 25-22 e 15-13 per il THY.
Le difficoltà di Antropova in Turchia. Ma non solo
Due giorni prima si era consumata la piccola delusione personale di Kate Antropova, ancora poco a suo agio con gli schemi e i meccanismi dell’Eczacibasi, che ha vinto – cambiando marcia – solo dopo averla tolta dal campo. Delusione anche per Lorenzo Micelli, tecnico del Besiktas – oltre che della Svezia che agli ultimi Europei per poco non ha giocato un brutto scherzo all’Italia di Velasco – sconfitto 3-1 sul campo del fortissimo Vakif di Giovanni Guidetti, la squadra di Tijana Boskovic e della star dei social Zehra Gunes. Battute pure Adhu Malual e Anna Nicoletti con lo Zeren Ankara, travolto in tre set dall’Aras Kargo.
Orro e Lavarini unici a sorridere col Fenerbahce
A conti fatti, insomma, l’unica ad aver potuto davvero sorridere per la prestazione brillante a livello personale e di squadra è stata Alessia Orro, autrice di cinque punti nel comodo 3-0 del Fenerbahce sul Buyuksehir. Tre muri per la palleggiatrice della Nazionale, che ha mandato in doppia cifra Fedorotseva, Ana Cristina ed Erdem, giostrando il gioco con autorevolezza e personalità. Buone notizie anche per l’altro italiano del Fenerbahce, Stefano Lavarini, tecnico della Polonia ed ex coach del Vero Volley Milano. La sensazione è che quest’anno sarà ancora una volta lotta a due per il titolo tra il Fener e il Vakif.