Sylla, giallo a lieto fine: torna in campo col Galatasaray. Myriam ritrova il sorriso, ma è sotto accusa

Diciassette giorni dopo l'ultima uscita, la schiacciatrice campione di tutto con l'Italvolley riassapora il parquet, sia pur per pochi scambi in Cev Cup. Ed è subito trionfo.

Riecco Myriam Sylla. Diciassette giorni dopo l’ultima apparizione, la schiacciatrice campione di tutto con l’Italvolley ha riassaporato il campo, sia pur per pochi scambi, in occasione del match tra il suo Galatasaray e lo Stoccarda, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Cev Cup. Un rientro che rasserena tutti, dopo che la prolungata assenza di Myriam, abbinata all’assenza di comunicazioni di qualsiasi natura da parte del club turco sulle sue condizioni, aveva alimentato qualche preoccupazione. Sarà una casualità, ma il rientro di Sylla è coinciso con una vittoria tonificante da parte delle giallorosse di Istanbul.

Volley, Cev Cup: Silla in campo in Galatasaray-Stoccarda

Tre a uno il finale per il sestetto guidato da Massimo Barbolini sulle tedesche, risultato che vale come una sorta di ipoteca sul passaggio del turno. Per perfezionarlo, al Galatasaray basterà conquistare due set nel match di ritorno in programma la prossima settimana in Germania, oppure addirittura uno solo: l’eventuale golden set che si giocherebbe in caso di successo (3-0 o 3-1) dello Stoccarda. Grande protagonista del match di Istanbul Kaja Grobelna, autrice di 21 punti per il Galatatasaray. Molto bene anche la schiacciatrice Alexia Carutasu (16). Sylla ha dato il cambio a Grobelna nel corso del secondo set, proprio quello perso dalle giallorosse.

Standing ovation per Sylla dai tifosi del sestetto turco

Solo una comparsata per Myriam, giusto il tempo di ricevere la standing ovation dei 2.50o tifosi del Burhan Felek Salonu. Per lei un solo turno in battuta, una ricezione e la repentina uscita di scena. L’impressione è che Barbolini abbia voluto giusto far riassaggiare il clima partita a Sylla, in attesa di reinserirla progressivamente più avanti. La stella dell’Italvolley di Julio Velasco ha accusato problemi al ginocchio in questa prima parte della stagione e la sua presenza in campo è fondamentale più avanti, quando il Galatasaray si giocherà il successo in Turchia e anche in campo europeo.

Ma sul web è bufera: quanti veleni e accuse per Myriam

Se i tifosi presenti al palazzetto, come documentato dalla stessa Sylla nelle sue stories su Instagram, le hanno tributato un’ovazione calorosa, non altrettanto si può dire per i commenti sui social. La Turchia, sotto questo profilo, è ancora un passo indietro rispetto ad altre realtà pallavolistiche dalla tradizione più consistente. Veleni, accuse e frecciate sono all’ordine del giorno e per rendersene conto basta farsi un giretto su X. Le reazioni al rientro di Sylla da parte di qualche “tifoso” turco? “È venuta a dormire”. Oppure: “Syllaout. Non hai più bisogno di giocare“. E addirittura: “Neanche questa partita è riuscita a giocare per intero, in modo da far riposare Grobelna”.