Apprensione per le condizioni della schiacciatrice azzurra, che ha accusato un problema al ginocchio. Nuova prestazione da urlo per Kate, rinviato il match di Orro, cade l'ex CT.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

C’è apprensione per le condizioni di Myriam Sylla, vittima di un infortunio al ginocchio nel corso della terza giornata del massimo campionato turco di volley femminile, la Sultanlar Ligi. La schiacciatrice azzurra ha lasciato il campo nel corso del terzo set del match che il suo Galatasaray stava giocando (e vincendo) in casa dell’Aras Kargo, la sua uscita è coincisa con l’inizio di un clamoroso ribaltone che ha portato la formazione di casa a imporsi 3-2. Dopo le difficoltà iniziali, intanto, proseguono le prestazioni devastanti di Kate Antropova, che sembra aver preso le misure con la nuova realtà. Scivolone inatteso, invece, per l’ex CT dell’Italvolley Davide Mazzanti.

Sylla ko in Aras Kargo-Galatasaray: le condizioni

Andiamo con ordine e partiamo naturalmente dall’infortunio di Sylla. Myriam stava giocando la “solita” partita da incorniciare (13 punti per lei in poco più di due set) quando, dopo un attacco toccato dal muro, si è improvvisamente accovacciata al suolo appoggiando le mani a terra, mentre le avversarie organizzavano un’azione offensiva. Sylla si è rialzata zoppicando vistosamente e toccandosi il ginocchio sinistro, poi al termine dell’azione ha lasciato il campo senza rienrare. Le sensazioni, purtroppo, non sono delle più positive anche se la speranza è che possa trattarsi di un inconveniente non troppo grave.

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Antropova incontenibile, il maltempo ferma Orro

La sorprendente “crisetta” che aveva limitato le prime uscite di Kate Antropova con la maglia dell’Eczacibasi, per fortuna, sembra già un lontano ricordo. Altra prestazione da urlo per l’opposta di origini russe nella vittoriosa trasferta in casa dell’Ilbank: 18 punti per lei e rotondo 0-3 a favore del sestetto guidato da Bregoli, che viaggia a un solo punto di distanza dal Vakif di Guidetti, primo a punteggio pieno dopo il 3-0 allo Zeren di Nicoletti (10 punti) e Malual (2). Il Fenerbahce di Alessia Orro è a quota 5, a quattro lunghezze dalla vetta, ma con una partita in meno: il match contro il Goztepe è stato infatti rinviato per un nubifragio abbattutosi su Istanbul.

Mazzanti e Degradi flop, tonfo inatteso col Kuzeyboru

Prima sconfitta, ahimé, per il Turk Hava Yollari dell’ex CT dell’Italvolley Davide Mazzanti, che dopo due esaltanti vittorie ai danni proprio del Galatasaray di Sylla e dell’Ayfon, è scivolato sulla più classica delle bucce di banana: il match sul campo del Kuzeyboru guidato da un altro italiano, coach Pintus. La squadra di casa, che nelle prime giornate aveva rimediato due sconfitte, s’è imposta in quattro set lasciando a mani vuote Mazzanti e Degradi, autrice di 8 punti. Vittoria in quattro set, infine, per un altro allenatore tricolore, Lorenzo Micelli, corsaro col Besiktas in casa del Manisa col punteggio di 1-3.