Tabellone squilibrato, la Spagna vede la finale mondiale

Uruguay, Portogallo, Francia, Argentina, Brasile: non è un elenco delle nazionali favorite per il Mondiale, ma la lista delle big inserite nella parte alta del tabellone di Russia 2018. A queste va aggiunta la vincente di Belgio e Inghilterra, che in serata si sfideranno per il primato del girone G.

Il tabellone mondiale, complice l'uscita anticipata della Germania e il secondo posto dell'Argentina, è evidentemente squilibrato e favorisce pesantemente la Spagna, l'unica big della parte bassa. Le Furie Rosse non sono certo al meglio, come dimostrato contro l'Iran e contro il Marocco, ma già sognano la finale del Mondiale e in patria si discute solo di questo.

Abbinata alla Russia agli ottavi, la squadra di Hierro nei possibili quarti affronterebbe la vincente di Croazia-Danimarca, mentre in semifinale è probabile un confronto con Inghilterra o Belgio, oppure con la Svizzera: un cammino non privo di difficoltà (la Croazia soprattutto è sembrata la più in forma tra le nazionali) ma sicuramente molto più agevole di quello delle altre tradizionali favorite al titolo che si elimineranno in un vero e proprio "tabellone della morte" per poter arrivare alla finalissima di Mosca.

La partita di questa sera tra Inghilterra e Belgio potrebbe quindi risultare falsata: chi perde, infatti, finirebbe nella parte più facile del tabellone, mentre chi vince si troverebbe poi molto probabilmente il Brasile ai quarti.

Il ct degli inglesi Southgate però respinge i sospetti: "Siamo inglesi, per noi è molto difficile fare certi calcoli. Giochiamo sempre e comunque per vincere. E’ nella nostra indole e anche in quella dei nostri tifosi. Non riesco neanche ad immaginare l’idea di scendere in campo senza dare il massimo per la vittoria. Quello che sembra semplice e scontato spesso non lo è. Al di la delle considerazioni etiche, non è detto che una parte del tabellone sia veramente più facile dell’altra. Ricordatevi di Euro 2016. Anche allora eravamo convinti di avere un abbinamento facile, ma poi contro l’Islanda sapete bene com’è andata a finire".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 11:30