Tacconi: "Vince la Juventus sicuramente, Conte è un capoccione"

Il big match della 18esima giornata di Serie A è senza ombra di dubbio il derby d’Italia tra Inter e Juventus, due candidate allo scudetto insieme al Milan.

Intervistato da Sky Sport, l’ex numero uno bianconero Stefano Tacconi ha voluto dare il suo pronostico del match: “Inter-Juventus? Non dico che sia abbastanza facile, io so che Conte è un capoccione, insiste a giocare a tre e meno male per la Juve perché giocando così subisce tanti gol. Stasera speriamo di fare un gol più dell’Inter. Vince la Juve sicuramente“.

OMNISPORT | 17-01-2021 15:11