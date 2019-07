Tachtisidis avvisa il Lecce

Panagiotis Tachtsidis ci riprova. Dopo aver accarezzato il grande calcio con la Roma, quando fece discutere la scelta di Zdenek Zeman di preferirlo a Daniele De Rossi, il centrocampista greco è tornato in Italia per indossare un’altra maglia giallorossa, quella del Lecce.

Tassello chiave per la promozione in A, l’ex torinista, arrivato in Salento a gennaio, è carico in vista del ritorno in massima serie: “Quando a gennaio scorso ho accettato l'offerta del Lecce l'ho fatto perché il mio obiettivo era quello di tornare in serie A, assieme ai miei compagni – ha detto Tachtsidis dal ritiro di Santa Cristina Valgardena -. Siamo riusciti a ottenere quello che ci eravamo prefissati e ora siamo coscienti del fatto che servirà molto di più per mantenere quello che ci siamo guadagnati sul campo".

“In serie A ci sono dei fenomeni che fanno la differenza. Ma bisogna ricordarsi che nel calcio non esistono i singoli e che per ottenere i risultati servono la squadra e il gruppo" ha concluso.



