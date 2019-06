Tagueu shock, dramma per il Camerun di Seedorf

Alla vigilia del primo impegno in Coppa d'Africa lo spogliatoio del Camerun è scosso da una tremenda notizia: l'attaccante Joel Tagueu, 25enne in forza ai portoghesi del Maritimo, dovrà tornare a casa per un'anomalia cardiaca riscontrata all'indomani dei test fisici cui la nazionale africana si è sottoposta in Qatar, prima di partire per l'Egitto.

Una notizia scioccante per il commissario tecnico Clarence Seedorf e per tutto lo spogliatoio dei Leoni Indomabili, campioni in carica della competizione continentale.

Il responso dei medici non lascia alcuno spazio ad interpretazioni: il ritorno a casa del giovane calciatore, secondo loro, era indispensabile per non rischiare possibili gravi conseguenze, se non addirittura estreme.

Il futuro di Tagueu ora è incerto e non è da escludere che la sua carriera possa considerarsi terminata, anche se un quadro più chiaro si avrà nelle prossime settimane.

L'attaccante africano ha giocato per sei anni in Brasile, vestendo le maglie di Londrina, Coritiba, Cruzeiro, Santos, Botafogo e Avaì, prima di trasferirsi al Maritimo nel gennaio 2018, collezionando 8 gol in 30 partite nell'ultima stagione della Primeira Liga portoghese.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 12:27