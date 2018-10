Takaaki Nakagami incassa il rinnovo

Alla vigilia del Gran Premio del Giappone che si correrà a Motegi è arrivata la conferma: Takaaki Nakagami ha prolungato il suo contratto con la Honda HRC e sarà quindi al via del Mondiale delle MotoGp del 2019 con una moto del team di Lucio Cecchinello.

"Un grande ringraziamento va al nostro sponsor Idemitsu per il suo grande sostegno e, naturalmente, alla Honda HRC per aver creduto in le mie capacità e per avermi fornito un pacchetto tecnico competitivo. Questa squadra è molto professionale e non potevo chiedere di più nella mia stagione di debutto nella classe regina: sono molto felice di continuare con Lucio e con il suo gruppo" ha detto il centauro nipponico.

"Siamo molto felici che Idemitsu e Honda HRC abbiano rinnovato il loro sostegno a Nakagami per la prossima stagione, perché è stato un vero piacere lavorare con lui nella sua prima esperienza nella categoria maggiore" il commento di Cecchinello.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 17:00