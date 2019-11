Talebano o adattato? I tifosi della Juve si schierano su Sarri

Chi lo difende ad oltranza ha dalla sua i risultati, chi viene però da 8 anni di successi si aspettava qualcosa di più. Perché Maurizio Sarri era stato preso per la discontinuità, per rendere la Juve non solo vincente ma bella, per far sgranare gli occhi in Europa. Tutte cose che per ora non si vedono e lo sa anche lo stesso tecnico che parla di migliorìe necessarie e che si arrabbia quando le critiche gli arrivano sia quando lo definiscono talebano che tecnico che si adatta ai giocatori.

IL TWEET – A favore di Sarri, come sempre, c’è Maurizio Pistocchi, che twitta: “Vorrei vedere la squadra più continua, ma si deve tenere conto anche delle caratteristiche dei giocatori. Non si può seguire il proprio gusto personale andando contro le caratteristiche dei giocatori” M. Sarri spiega molto chiaramente quello che sta facendo alla Juve. La Juve non si qualificava agli ottavi di Champions con due turni di anticipo dai tempi di Ranieri, e Cuadrado e Dybala con Max erano due giocatori da vendere”.

LE REAZIONI – In pochissimi si associano al pensiero del giornalista di Mediaset: “Un sostenitore di Allegri potrebbe dirti che acciughina lo ha sempre fatto, ha sempre tenuto conto delle caratteristiche di cui sopra. E a rigor di logica non avrebbe neanche torto, anzi” o anche: “Quindi hanno preso un tecnico per fare un certo gioco, antitetico rispetto a quello di Allegri e alla fine sono costretti comunque a giocare come Allegri?”.

SPRAZZI – C’è chi nota: “La sua Juventus gioca, se non per qualche sprazzo, come la Juventus di Allegri e spesso vince grazie ai colpi dei singoli. Questo come si gira può contare su dei fuoriclasse che gli risolvono la panchina. Il suo merito è che non sta facendo danni”.

LO SCHEMA – Un tifoso scrive:”Tradotto i giocatori non hanno le caratteristiche per fare quello che ha in mente lui e soprattutto i giocatori non vogliono sacrificarsi a fare quello che vorrebbe lui” o anche: “Praticamente lo schema di Sarri è: andate in campo e… fate voi e ascoltate Ronaldo!”.

IL GIUDIZIO – C’è chi avanza giudizi impietosi: “Sta facendo pena alla Juve. Senza gioco ,senza pressing risolvendo partite non meritate con i guizzi di Dybala” o anche: “Perché giustificare Sarri? La Juve, ad oggi, gioca male ma vince perché ha i giocatori più forti delle altre. Il resto credo siano scuse”.

IL PALAZZO – Un tifoso del Milan scrive: “Spiegasse pure come ci si sente ad avere arbitraggi a favore quando per anni ha accusato il sistema”, un altro annota: “Ha piegato la testa, che non si capisce?”, oppure: “Addio Sarrismo viva il palazzo. Per me Sarri alla Juve è la controfigura di se stesso…aiutino pensaci tu”. Infine la chiosa: “In pratica poteva restare Allegri e sarebbe stata la stessa cosa, dato che i giocatori sono gli stessi. Ora vediamo se Sarri riesce almeno ad emulare Allegri arrivando in finale CL. Io ne dubito”.

SPORTEVAI | 26-11-2019 09:20