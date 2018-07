Talento, cuore e coraggio: la Croazia conquista il mondo

“Se vincessimo il Mondiale accadrebbe qualcosa di impensabile. Direi una favola per bambini. Sarebbe una cosa davvero incredibile”. Così Luka Modric, il capitano della Croazia, si era espresso a poche ore dal quarto di finale contro la Russia, spartiacque del Mondiale della squadra di Dalic. Uscire contro i padroni di casa avrebbe avuto il sapore della solita occasione sprecata e avrebbe fatto partire un’altra favola, quella dei croati giocatori talentuosi, ma incapaci di fare squadra e di avere continuità. Il verdetto di Sochi è invece definitivo, a prescindere da cosa accadrà nella semifinale contro l’Inghilterra. La Croazia è diventata grande e ha tanti leader, non solo il fuoriclasse del Real Madrid. Più che una partita, allora, quella durata quasi due ore e mezza, rigori compresi, e che resterà nella storia del Mondiale, ha sfatato il luogo comune che vuole i giocatori dell’area balcanica pieni di tecnica e fantasia, ma con poco cuore.

Nulla di tutto questo, in un vero e proprio romanzo, sulla falsariga della 'Notte di Siviglia', la mitica Germania Ovest-Francia del 1982, perché riuscire a spuntarla contro il tifo assordante dei padroni di casa, al termine di una gara iniziata in svantaggio dopo 20’, chiusa con una rimonta bruciante a 5’ dalla fine dei supplementari e dopo aver accarezzato il sogno di evitare i sempre pericolosi rigori grazie al colpo di testa di Vida, significa essere uomini veri, capaci di andare oltre i propri limiti, psicologici e tecnici, ma soprattutto fisici, perché al ct Dalic ne sono successe di tutti i colori, compreso l’infortunio di Vrsaljko a fine tempi regolamentari e la necessità di chiudere con due giocatori acciaccati, l’inaffondabile Mandzukic e il portiere Subasic, ancora eroe come contro la Danimarca. Tre rigori parati agli ottavi, parate decisive anche da infortunato contro la Russia e pure il penalty-cucchiaio di Smolov respinto all’inizio della serie. E allora, adesso che è stata superata anche la maledizione dei padroni di casa, visto che nel 1998 la Croazia si fermò in semifinale contro la Francia padrona di casa, Modric e compagni possono davvero sognare di rifare la storia. E di trasformare la favola in realtà.



