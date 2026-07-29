Chi è Giuseppe Leone? Il nuovo regista del Pisa è un prodotto del vivaio della Juventus e sogna in grande

Il Pisa targato Paolo Bianco potrà contare su un profilo in cabina di regia nuovo di zecca. Il suo nome è Giuseppe Leone e sui taccuini degli addetti ai lavori che gravitano nell’universo della cadetteria le generalità del ragazzo destano notevole interesse ormai da diverso tempo. Piemontese di Torino, nato il 5 maggio 2001, è un figlio della Juventus che ha avuto il merito di allevarlo teneramente all’interno del settore giovanile bianconero.

Leone il predestinato

Completata la fatidica trafila nelle selezioni minori del vivaio della Vecchia Signora, nell’estate del 2022 mette per la prima volta piede nel calcio dei grandi rispondendo alla chiamata in prestito del Siena. Tra campionato di Serie C e Coppa Italia in totale 36 gettoni. Un assaggio stuzzicante per un prospetto che fin dal principio ha mostrato doti diverse dal resto della compagnia e perciò da osservare con dovizia di particolari. Un’altra estate porta consiglio e gli uomini di mercato della Juventus decidono di porre in essere un secondo accordo con la formula del prestito.

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La consacrazione a Castellammare

Dalle terre campane soffia forte il vento della Juve Stabia. A Castellammare la mentalità incarnata dal rampante direttore sportivo Lovisa pone le proprie basi sulla reale valorizzazione dei talenti più in vista dello stivale calcistico dando loro massima fiducia e mostrando l’intenzione di non crocifiggerli al primo errore commesso. Pazienza e dedizione alla causa che porteranno la compagine dello stadio Menti di raggiungere vette mai viste prima. Nell’annata 2023-2024 collezione 38 presenze con 2 gol e ben 4 assist.

Leone ha conquistato e mantenuto ampiamente lo scettro di metronomo della mediana stabiese con passaggi millimetrici, verticalizzazioni disegnate con un righello e in generale una visione di gioco dalla prospettiva del cuore del terreno di gioco ineccepibile. I paragoni in questo periodo si sprecano. C’è chi lo paragona ad Andrea Pirlo, con le dovute cautele nel lanciarsi in similitudini così ardue. Nella stagione successiva, con il team campano promosso in Serie B, Leone ha inanellato 35 apparizioni con 2 gol e 4 assist. Da standing ovation pure l’annata appena trascorsa, 2025-2026, con uno score di 38 gettoni arricchiti da 3 gol e 1 assist.

Il prototipo del centrocampista moderno

Alto 1 metro e 83. Destro naturale, struttura fisica normolinea, baricentro medio-basso. Un maestro d’orchestra in piena regola. Lega le trame offensive della propria squadra, mette in condizione i compagni di ricevere il pallone nella posizione ideale, sfodera spesso ottimi assist che portano alla realizzazione di gol per la sua compagine. Testa alta, coordinazione adeguata in tutte le situazioni di gioco, anche sotto pressione. Insomma, il prototipo del centrocampista dotato in fase di impostazione perfetto per il calcio odierno.

La mossa del Pisa

Il Pisa ha voluto fortemente inserire in rosa Giuseppe Leone per donare alla regia nerazzurra un faro sempre accesso e capace di assicurare massima fluidità alla manovra dei toscani. Mister Bianco sta già assaporando le qualità del regista piemontese che, un giorno, sogna ovviamente i lidi della Serie A e del calcio a livello internazionale. Al momento il suo cartellino nelle stanze del calciomercato tocca quota 2 milioni di euro. Sul piano manageriale il giocatore è gestito dalla società GR Sports.

Un vero affare sotto l’ombrellone per il club toscano all’ombra della Torre pendente. “Si vince tutti insieme”, ha sottolineato proprio il tecnico Paolo Bianco nel corso della presentazione ufficiale a mister nerazzurro. Il 6-1 inflitto al Pavia in una delle prime uscite di Marras e soci nel pre-campionato offre ai tifosi dell’Arena Garibaldi un buon motivo per dormire sonni tranquilli dopo l’amara retrocessione dalla Serie A dello scorso anno.