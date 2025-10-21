Tamberi è già al lavoro: "Le delusioni si affrontano a muso duro, si apre un nuovo capitolo"

Gianmarco Tamberi ha ripreso la preparazione: le foto che lo ritraggono in spiaggia al lavoro testimoniano la sete di rivincita dall'altista marchigiano, che punta a LA28.

Non dovrebbe fare notizia, ma quando di mezzo ci va Gianmarco Tamberi tutto fa notizia. Anche l’essere tornato ad allenarsi dopo le delusioni patite nel corso di un 2025 avaro di soddisfazioni, ben lontano dalle attese e dalle premesse della vigilia. La nascita di Camilla è stata la stella polare di un’estate che sportivamente parlando ha raccontato ben poco, ma adesso Gimbo è pronto a lanciarsi verso nuovi orizzonti. Con la stagione 2026 che bussa alle porte, e con gli allenamenti ripresi in queste prime uggiose giornate di autunno.

La foto social e la promessa: “Si apre un nuovo capitolo”

Sui social, dove condivide solo le cose veramente importanti, Tamberi ha fatto sapere di essere tornato al lavoro, evidentemente desideroso di riprendere a correre e a faticare dopo essersi concesso qualche settimana a casa assieme alla bimba e alla compagna Chiara. “Primo giorno ufficiale di ri-inizio della preparazione”, ha scritto Gimbo, con una foto che ha immortalato il momento.

“Ufficiale perché per la prima volta nella mia carriera quest’anno non mi sono mai davvero fermato”, ha aggiunto l’altista marchigiano. Una decisione figlia anche della volontà di non pensare troppo a ciò che poteva essere, e invece non è stato.

“L’amaro in bocca per come è andata questa stagione era troppo grande per prendermi un periodo di vacanza per staccare. E poi staccare da cosa? Dalla delusione? Le delusioni si affrontano a muso duro, non si evitano. Non vedevo l’ora di ricominciare già la sera stessa del mondiale, per dimostrare a me stesso e a chi parla troppo presto che questa storia ha ancora tanto da raccontare. Si apre un nuovo capitolo, chi è abbastanza pazzo da crederci quanto me?“.

Programmi 2026: i mondiali indoor di Torun nel mirino?

L’obiettivo a lungo termine di Tamberi si chiama Los Angeles 2028, che nelle intenzioni dovrà rappresentare anche l’ultimo capitolo di una carriera che praticamente gli ha consegnato tutto quello che c’era da vincere. L’obiettivo 2026 però è soprattutto focalizzato sugli Europei di Birmingham di agosto, dove si presenterà da campione in carica (il successo di Roma 2024 è ancora ben impresso nella memoria e di fatto rimane l’ultimo grande trionfo conquistato in carriera).

Tamberi però potrebbe essere della partita già a Torun, in Polonia, teatro dei mondiali indoor in programma a marzo. Per questo la decisione di mostrare i primi allenamenti “ufficiali” è figlia anche della consapevolezza che stavolta, a differenza di un 2025 complicato nel quale le cose avevano cominciato ad andare male già in inverno, Gimbo vuol fare le cose per bene.

E per quanto il focus da qui al 2028 sarà quasi interamente incentrato sulla partecipazione alle olimpiadi, già la stagione alle porte dovrà fornire le risposte desiderate dopo le fatiche e le delusioni dell’ultima annata. Qualcosa per cui valesse la pena “ufficializzare” la ripartenza.