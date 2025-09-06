Tamberi, l’annuncio mondiale diventa uno show: a Tokyo ci sarà, ma con quali prospettive. Decisiva la moglie Chiara

Il saltatore marchigiano ha sciolto le riserve sulla sua partecipazione ai Mondiali, l’ultimo test nell’allenamento ha dato esito positivo ma per “saltare sul podio” serve un mezzo miracolo

Gianmarco Tamberi ci sarà. Il saltatore azzurro e capitano della squadra di atletica leggera italiana non vuole perdersi l’opportunità di gareggiare in un altro Mondiale. L’annuncio arriva nella tarda serata dopo un periodo dal punto di vista sportivo molto complicato. Ma a Tokyo, Gimbo ci sarà.

L’annuncio di Gimbo

Gianmarco Tamberi scioglie le riserve sulla sua partecipazione ai Mondiali di atletica, il marchigiano lo fa a modo suo prima lasciando un po’ di suspense poi facendo un annuncio sui social. “Oggi ho riprovato a saltare come da programma, la gamba ha risposto bene, non avevo fastidio. Ho iniziato subito con i nove passi, ero un po’ titubante ma non ho mai sentito male. Sono riuscito a fare una trentina di salti, negli ultimi ho sentito un po’ di fastidio, nulla di importante ma mi sono fermato per non rischiare”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi il marchigiano continua: “Ci sarebbe mille motivi per non partire e altrettanti per non partire. Sto facendo una fatica enorme a scegliere perché dal punto di vista del risultato dell’allenamento non è che sia stato molto entusiasmante. Per come mi sentivo fino a ieri e l’altro ieri non pensavo che sarei stato in grado di saltare. Il motivo per non partire è quello di lasciare Chiara e Camilla qua a casa. Ma quando ho chiesto a Chiara lei mi ha dato il suo supporto, sa quanto sarebbe un fallimento non partire. E’ una sfida molto complicata ma per questo motivo è una sfida che mi dà carica. Sento che sto migliorando e ho voglia di mettermi in gioco”.

La scelta con Chiara Bontempi

Dopo la prima parte di video realizzato dalla palestra di allenamento, la seconda con l’annuncio arriva da casa dopo averne parlato con la moglie Chiara Bontempi da cui ha avuto solo da qualche settimana la prima figlia Camilla: “Abbiamo fatto il punto della situazione con Chiara e ritorniamo entrambi che per quanto sia un grande sacrificio finché sarò un professionista, dovrò prendere delle scelte da professionista. Ci vediamo a Tokyo sperando che ne varrà la pena”.

Le prospettive ai Mondiali

Tamberi, campione del mondo in carica e per questo in possesso di una wild card per Tokyo, arriva però all’appuntamento mondiale dopo la stagione più difficile della sua carriera. Dopo le Olimpiadi di Parigi con la delusione per quella colica renale che non gli ha permesso di battersi per il podio, il marchigiano ha dovuto rivedere completamente la sua preparazione. Le poche prove disputate hanno dato risultati piuttosto deludenti. Tra qualche giorno ci sarà la prova del nove, sperare in un podio in questo momento sembra più un miracolo che una tale possibilità ma Tamberi in carriera ha abituato i suoi tifosi anche a prestazioni fuori dall’ordinario.