Tamberi, il calvario e l’obiettivo Europei: “Ho avuto paura, ma ci provo”. L'applauso a Jacobs e Sioli e la speranza su Malagò

Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha ripercorso le tappe del calvario che negli ultimi mesi lo costretto a ripartire da zero: tra la paura di non riuscire e la voglia di mollare tutto oggi ci sono gli Europei nel mirino

È un Gianmarco Tamberi carico e consapevole quello che prova a rimettere insieme i cocci di una stagione praticamente persa – la 2025 – e una – la 2026 – da cui spera di poter finalmente ricavare le giuste risposte e le giuste sensazioni per proiettarsi al meglio verso i Giochi di Los Angeles 2028, grande obiettivo per provare a chiudere al meglio una carriera già leggendaria. Occorre, però, fare un passo alla volta, affrontare una gara e un appuntamento alla volta. E, il più importante e prossimo sul calendario è certamente quello con gli Europei in programma ad agosto in quel di Birmingham.

Tamberi racconta il periodo più buio

“Ho avuto paura. Sapevo benissimo che stavo prendendo la strada sbagliata. Per un mese ho ho avuto paura di fallire e ho iniziato a non crederci più”. Racconta così il calvario e la tentazione di mettere la parola fine alla sua carriera, Gianmarco Tamberi, che si è confidato ai microfoni di SkySport sul suo periodo più buio dopo un 2025 da dimenticare che lo ha visto competere l’ultima volta il 14 settembre, quando venne eliminato in qualifica ai Mondiali di Tokyo, e che lo ha quasi portato a perdere la sua proverbiale grinta e passione per il salto in alto.

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La forza di Camilla

Gimbo, che in questi giorni ha registrato insieme a mamma Sabrina l’ultimo spot per Olio Cuore, ha ammesso di aver pianto spesso ripensando al fallimento delle Olimpiadi di Parigi: “Ho smesso di guardare a quell’episodio in modo triste e di pensare al ritiro grazie a mia figlia Camilla. Quando Chiara mi ha detto che era incinta qualcosa è cambiato e ho capito che dovevo provarci ancora. Camilla mi ha dato una forza enorme”.

Europei nel mirino

Sul calvario che lo ha visto convivere con una fastidiosa fascite plantare e una nuova colica renale, il campione olimpico di Tokyo ha svelato: “Aprile è stato un mese difficile. Sapevo che cosa avrei dovuto fare ma non riuscivo a reagire e ho fatto un passo indietro. Mi sentivo in colpa, ma alla fine ho trovato il coraggio di riprovarci. L’importante è rialzarsi. Obiettivo Europei? Sì, mancano due mesi e mezzo e di certo ci proverò. Per me è importantissimo. Non mi aspetto di saltare 2.37 perché vorrebbe dire che sto sbagliando qualcosa, però vogliamo toglierci delle soddisfazioni, anche se sappiamo che non sarà facile”.

L’applauso a Jacobs e Sioli

Gimbo manda poi un messaggio all’amico Marcell Jacobs e a Matteo Sioli, protagonisti al Golden Gala: “Matteo è straordinario e sta facendo benissimo. Ha grande umiltà e voglia di arrivare. In pedana ha la giusta sfrontatezza e si vede che è cresciuto con le mi gare… per me è come un fratellino. Dopo la vittoria l’ho chiamato subito: ‘Non potevo non farlo. Io ci ho provato per sei anni senza riuscirci, tu hai vinto al primo colpo’, gli ho detto. Gli auguro tutto il meglio. Marcell? A Savona non era lui, era ancora rigido, ma a Roma ho visto un grande cambiamento. Sono contento per lui. Gli ho fatto i complimenti”.

La speranza su Malagò in FIGC

Infine, un passaggio sul calcio, tra la gaffe degli “sport dilettantistici” dell’ex presidente della Figc Gabriele Gravina e la candidatura alla presidenza della FIGC di Giovanni Malagò: “Gravina ha sbagliato, ma è un argomento chiuso. Non ha senso parlarne ancora. Sono contento, invece, che Malagò abbia l’opportunità di mettersi ancora una volta in gioco al servizio dello sport. Gli ho scritto subito per fargli i complimenti. I risultati parlano per lui. Ha avuto un ruolo importante per la crescita dell’atletica e del tennis che si è vista negli ultimi anni. Credo possa fare bene anche nel calcio”.