Tamberi, salta il debutto a Ostrava: la lunga assenza dopo Tokyo continua. La speranza di Gimbo verso gli Europei

Il saltatore marchigiano non figura tra i partecipanti del meeting in Repubblica Ceca, la sua ultima gara restano i Mondiali di Tokyo. A Ostrava l’insolita sfida tra Lyles e Gout

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il tanto atteso ritorno di Gianmarco Tamberi non avverrà a Ostrava. Qualche settimana fa il saltatore marchigiano aveva indicato il meeting in Repubblica Ceca come l’occasione per il suo debutto in questa stagione. Ma nelle ultime starting list pubblicate sul sito ufficiale dell’evento il suo nome non figura tra i partecipanti alla gara di salto in alto. L’Italia sarà invece rappresentata nel getto del peso con Leonardo Fabbri e Nick Ponzio.

Tamberi, niente Ostrava: salta il debutto

Un’assenza lunghissima. Gianmarco Tamberi vuole alimentare il suo sogno di essere alle Olimpiadi di Los Angeles. Un obiettivo importante ma anche molto complicato. L’ultima volta in pista risale allo scorso 14 settembre, l’appuntamento era quello delle qualificazioni ai Mondiali di Tokyo. Gimbo ci prova, col cuore più che con le gambe. La stagione 2025 è stata molto complicata, anche quella da una serie di infortuni, ma stavolta l’incredibile talento del marchigiano non basta a fare il miracolo. Poi la decisione di staccare la spina e concentrarsi solo sul totale recupero fisico.

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Il momento di mettersi di nuovo alla prova però non è ancora arrivato. L’obiettivo Los Angeles è lontano, quello degli Europei di Birmingham molto più vicino ma il percorso da fare unisce i due appuntamenti con una linea che sembra quasi continua. L’appuntamento per il ritorno in pista era in programma a Ostravca, annunciato qualche settimana fa dal marchigiano ma le entry list del meeting inserito nel Continental Gold Tour rimarcano l’assenza del marchigiano, che quindi non sarà tra i partecipanti.

La confessione di Gimbo

Qualche giorno fa, Tamberi si è confessato a cuore aperto prima in un post sui social direttamente con i suoi tifosi poi nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Il saltatore marchigiano ha raccontato il suo lungo calvario a causa degli infortuni, la pressione mentale che ha dovuto sopportare nel corso degli ultimi anni. E dopo Tokyo le cose non sono migliorate, anzi: “A fine gennaio mi è stata diagnosticata una fascite plantare al piede destro. Da quel giorno tutto è precipitato. Nonostante le cure il piede peggiorava giorno dopo giorno. Poi di nuovo un calcolo renale come a Parigi. Non respiravo dal dolore, avanti e indietro dall’ospedale. Mentalmente sono andato giù, ho iniziato a mangiare”.

Gout Gout contro Lyles: la grande attrazione in Repubblica Ceca

Il meeting di Ostrava non è tra quelli della Diamond League ma rappresenta da sempre un appuntamento molto ambito per gli atleti e quest’anno c’è anche un’occasione speciale. Alle 19.55 di domani è in programma una gara decisamente particolare, i 150 metri piani maschile che racconteranno anche della sfida tra il campione olimpico statunitense Noah Lyles e la giovane promessa australiana Gout Gout. Si sfidano su una distanza insolita con l’americano che va a caccia anche di un record del mondo.