Tamberi è diventato papà: Gimbo dimentica il periodo no con la nascita della piccola Camilla

L’atleta e la moglie Chiara Bontempi hanno avuto la loro prima figlia: una grande gioia per il saltatore in un momento difficile sul piano sportivo

Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi, ha dato oggi alla luce Camilla, la prima figlia della coppia: per l’atleta una gioia immensa in un momento non facile sul piano sportivo.

Tamberi papà: è nata Camilla

Gianmarco Tamberi è diventato papà alle ore 14:15 di oggi, 14 agosto: in quel momento è nata la piccola Camilla, primogenita dell’atleta medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e della moglie Chiara Bontempi. Mamma e bambina stanno bene, il parto, avvenuto all’ospedale Salesi di Ancona, non ha presentato problemi.

Tamberi non ha ancora presentato la figli ai follower, l’ultima storia – postata su Instagram ieri sera – è dedicata alla moglie: “Sei forte da matti amore mio”, scriveva l’atleta postando una foto dalla camera d’ospedale.

La prestazione in Germania

La nascita di Camilla aiuterà Tamberi a risollevarsi nel morale dopo un periodo non esattamente felice sul piano sportivo. Qualche giorno fa il 33enne saltatore azzurro ha chiuso il meeting di Heilbronn, in Germania, appuntamento che fa parte del Continental Tour, con la misura di 2.20, suo record personale dell’anno ma risultato ancora lontano dai migliori standard di Tamberi: Gimbo ha fallito tre volte quota 2.24.

Il flop agli Italiani

Il risultato ottenuto in Germania rappresenta comunque un passo avanti rispetto al flop dei campionati italiani di Caorle, dove Tamberi si era fermato addirittura a 2.12: dopo quella gara, Gimbo aveva addirittura messo in dubbio la partecipazione ai Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre. Dubbi che poi Tamberi ha in parte dissipato su suo canale Youtube, descrivendo la sua frustrazione nel cammino di avvicinamento agli Italiani, ma facendo capire al tempo stesso di non voler mollare.

La frustrazione di Gimbo

“Ogni salto parti sperando di farcela e invece atterri sul materasso con la frustrazione di non avercela fatta – racconta Tamberi nell’ultimo episodio pubblicato – . La voglia di lasciare tutto ti assale, ma sai che non serve: ogni volta di alzi e cerchi di combattere. Ho sempre fatto così nella mia carriera”. I tifosi, dunque, sono avvisati: Gimbo non ha ancora intenzione di arrendersi.