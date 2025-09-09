Tamberi e Jacobs al Mondiale per sorprendere: Gimbo e Marcell ritrovano il sorriso a Tokyo e fanno sognare i tifosi

Tamberi e Jacobs non vedono l'ora di tornare a competere nella città che quattro anni fa li consacrò, quella Tokyo dove tra poco meno di una settimana prenderanno il via i Mondiali di atletica

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dati in dubbio fino all’ultimo, alla fine anche Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs faranno parte della spedizione italiana che volerà ai Mondiali di atletica che si terranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Un luogo, una città che fa riaffiorare bei ricordi nei due campioni, vincitori della medaglia d’oro 4 anni fa alle Olimpiadi tenutesi nella capitale del Giappone. E proprio l’aria del paese del Sol Levante sembrerebbero star facendo più che bene ai due atleti, che suoi social si sono mostrati sorridenti e carichi, facendo sognare ai loro tifosi un nuovo exploit dopo il lungo e complicato periodo affrontato da entrambi.

Tamberi e il dolce ricordo di Tokyo

Dopo aver sciolto i dubbi sulla sua presenza un paio di giorni fa annunciando con un video su YouTube che avrebbe preso parte ai Mondiali di atletica di Tokyo, sui social Tamberi ha condiviso le prime immagini dal suo arrivo nel paese del Sol Levante mostrandosi sorridente e motivato, forse anche grazie ai bei ricordi che la capitale del Giappone rievoca nella memoria di Gimbo, che ha infatti accompagnato il post con una didascalia che ricorda l’oro conquistato esattamente 4 anni fa nello stesso luogo in occasione delle Olimpiadi: “4 anni dopo ancora qui!”, con tanto di bandiere di Giappone e Italia con in mezzo un cuore.

Jacobs e gli intensi allenamenti italiani

Poco prima di Tamberi era stato Jacobs ha condividere su Instagram un carosello con immagini e video della sua preparazione al Mondiale, avvenuta in Italia dopo essere stato richiamato dalla Federazione visti i tanti infortuni che ne hanno condizionato una stagione dove fin qui è sceso in pista in ben poche occasioni senza mai brillare davvero. Il ritorno nel Bel Paese sembrerebbe aver fatto bene al velocista azzurro, che si è mostrato carico in vista della trasferta in Giappone: “Estate italiana: lavoro, sudore e focus. Preparazione completa. Tokyo chiama” la didascalia del post di Marcell.

I tifosi sognano, Tamberi e Jacos vogliono tornare a splendere

I due post hanno ovviamente scatenato i tifosi, che hanno ricoperto i due atleti con messaggi di incoraggiamento in vista del Mondiale che si terrà dal 13 al 21 settembre. Ovviamente non bastano due post social a cancellare una stagione fin qui da dimenticare per i due azzurri, che nella città che li ha consacrati andranno a caccia di riscatto. Tamberi, che a Heilbronn ha mostrato qualche passo in avanti a Heilbronn dopo i negativissimi assoluti italiani, punta a sorprendere nel salto in alto e quantomeno avvicinarsi a quelle che erano le sue misure e regale nuovamente qualche gioia ai suoi tanti fan.

Jacobs invece sarà chiamato oltre a fare bella figura nei 100 metri – dove una medaglia risulta certamente complicata da conquistare, anche se Marcell ci ha dimostrato più volte di saper risorgere nei momenti chiave della stagione, come fatto l’anno scorso alle Olimpiadi di Parigi dove nonostante non sia arrivato sul podio ha corso una delle sue migliori gare in carriera – anche ad aiutare la staffetta 4×100 a confermare gli ottimi risultati delle ultime stagioni, sperando che la spy story non abbia compromesso il rapporto tra lui e Filippo Tortu.